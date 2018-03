Lionel Messi: "Es ahora o nunca"

Hoy 18:40 -

Lionel Messi, capitán de la Selección Argentina, habló sobre el Mundial de Brasil 2014 y sobre el de Rusia 2018. “Es ahora o nunca”, declaró el crack argentino al ser consultado sobre el futuro del combinado nacional.

“Lo tomamos como una linda oportunidad. No tuvimos mucho tiempo de prepararnos para las Eliminatorias por cómo se dieron las cosas, pero ahora hay que aprovechar estos días para llegar con todo al Mundial. Es ahora o nunca, porque no hay otro más. Hay que pensar que éste puede ser el último o que será el último”, declaró Lío.

Y agregó: "Hay jugadores jóvenes muy importantes que pueden armar una linda generación. Se está realizando un gran trabajo en la Sub 20 con Placente y Aimar. Los están preparando para el futuro. Están haciendo muy bien las cosas en la Sub 15, 17 y 20”.

El delantero del Barcelona cree que el grupo tiene una deuda interna por haber llegado a 3 finales y no haber obtenido ningún título. “Fuimos merecedores de conseguirlo. Eso da más bronca, impotencia. Me duele perder”, aseguró.

Por último, cuando le preguntaron sobre su carrea, no lo dudó: “Sería extraordinario cerrar todo con un Mundial. Si tiene que ser, va a ser. La gente tiene muchas ganas de que Argentina sea campeón, en todos lados me lo hacen saber. Ojalá se pueda dar. Tenemos un grupo fuerte, hay que encontrar equilibrio, ser un equipo rápido, afianzarnos con la idea y ganar confianza con eso. Muchas veces me puse a pensar cómo hubiera sido ser campeón del mundo. Estuvimos ahí. Ojalá hagamos un buen Mundial”.