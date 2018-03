27/03/2018 -

El inicio del comercio data de hace más de 74 años. Por la trayectoria, cientos de situaciones fueron vividas por sus dueños e incluso por los mismos clientes. Al respecto, Raúl Basbús sostuvo: "Anécdotas tengo miles. Pero en este momento recuerdo una muy particular. Antes yo viajaba -para hacer entrega a los minoristas en el interior- y había un cliente en Quimilí que se llamaba Cecilio Chicote, era toda una institución en su pago".

Luego continuó relatando: "Cuando llegaba me preguntaba ¿cuánto te debo? pasá atrás y atrás tenía una caja de cigarrillos llena de billetes y me decía cobrate de ahí" yo solo me tenía que pagar, mirá la confianza que nos tenían. Esas son cosas que no se borran ni con un incendio, ni con 10 incendios".

"Si bien es cierto que tenemos un pasado, tenemos un presente que es éste, pero preferimos pensar en el futuro. Estoy pensando en el futuro, reconstruir todo esto y seguir en el mercado, sacaremos fuerzas de donde sea y seguiremos trabajando", finalizó.