Fotos DIVISIÓN. En Brasil hay manifestaciones a favor y en contra de Lula.

27/03/2018 -

SAN PABLO, Brasil. El expresidente Luiz Inácio Lula da Silva quedó formalmente en el umbral de la prisión luego de que el tribunal de apelaciones de Porto Alegre rechazó los últimos recursos sobre su condena a 12 años de cárcel, cuyo cumplimiento depende de un hábeas corpus que tratará el próximo 4 de abril la Suprema Corte de justicia.

Tras el rechazo por unanimidad de los recursos, Lula afirmó durante un discurso a una multitud: "Les pido que tengan calma, que esperen las elecciones, pueden llorar o aplaudir cuando sea electo presidente".

El expresidente recibió un revés esperado de la octava sala del Tribunal Regional de Porto Alegre, la misma que lo condenó a 12 años y un mes de cárcel el pasado 24 de enero.

La Cámara de Apelaciones de Porto Alegre rechazó por unanimidad los recursos llamados "Embargos de Declaración" presentado por la defensa de Lula, por considerar que hubo errores y mentiras en la prueba utilizada para la sentencia que ratificó la del juez Sergio Moro.

Ahora todo dependerá del Supremo Tribunal Federal, que la semana pasada fijó para el 4 de abril próximo el juzgamiento del hábeas corpus presentado por Lula para no ser detenido sin que se cumpla el precepto constitucional de que la sentencia no está firme porque no pasó por todas las instancias.

En caso de que la Corte rechace el pedido de Lula, el expresidente deberá ser detenido para cumplir su condena por corrupción y lavado de dinero, al ser encontrado receptor oculto de un apartamento en la playa de Guarujá por parte de la empresa OAS, contratada por Petrobras.

Información publicada por diario EL LIBERAL. Director. Lic. Gustavo Ick.