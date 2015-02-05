CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 29 de Marzo 2018
Por El Liberal
Hoy 21:26 -
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 LIBERTAD DE OPINIÓN
09.30 NICK JR.
10.30 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)
12.00 CASADOS CON HIJOS
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN
14.00 LOS SIMPSONS
14.30 CORTÁ POR LOZANO
15.00 SORTEO DE MONOFECHAS
15.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
15.30 CORTÁ POR LOZANO (CONTINUACIÓN)
16.00 ELIF
18.00 MAR DE AMORES
19.15 PRIMERA CITA
20.00 NOTICIERO 7 – EDICIÓN CENTRAL
21.30 EL SULTÁN
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA
22.45 EL SULTÁN (CONTINÚA)
23.45 KARA PARA ASK
00.45 #HASHTAGVIAJEROS
00.50 STAFF
01.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN
PROGRAMACIÓN DEL VIERNES 30
08.00 NICK JR.
08.30 MORFI KIDS
09.30 MORFI, TODOS A LA MESA
11.45 CASADOS CON HIJOS
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN
14.00 LOS SIMPSONS
14.30 CORTÁ POR LOZANO
16.00 ELIF
18.00 MAR DE AMORES
19.15 PRIMERA CITA
20.00 NOTICIERO 7 – EDICIÓN CENTRAL
21.30 EL SULTÁN
22.30 KARA PARA ASK
00.30 #HASHTAGVIAJEROS
00.35 STAFF
01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN
CANAL 14
11.30 PARA TODA MUJER
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 VIVIR SANTIAGO
14.00 NOTICIERO 7 (1ª Edición)
15.00 DE A DOS
15.30 LIBERTAD DE OPINIÓN
17.00 EN ARMONÍA
17.30 PAISANOS
18.00 VA DE NUEVO
18.30 ARTESANOS
19.30 TICKET AL SHOW
20.00 SGO. GOLF TOUR
20.30 ESTUDIO ABIERTO
21.00 CORAZÓN DE VINILO
21.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)
22.30 EL PODIO
23.00 PASIÓN POR EL TURF
23.30 BÁSQUET POR EL 14: QUIMSA VS. HISPANO AMERICANO (R)
CANAL 4
13.30 LA FIJA
14.00 LIGA COMERCIAL
14.30 MUNDO MITRE
16.30 LOS TUERKAS
17.00 POLI 24
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 TENDENCIAS
19.30 TE QUIERO, BANDA
20.00 EL INTERIOR DE MI GENTE
21.00 NOTI EXPRESS
22.00 SIN PROTOCOLO
23.00 EL MIRADOR
PELÍCULAS
CINEMAX
06.00 SOPHIE
07.58 FESTIVAL DE LOS CABOS. UN DESTINO
DE PELÍCULA
08.21 LA LEYENDA DE HÉRCULES
10.09 NUEVAMENTE AMOR
12.11 LA SUPREMACÍA BOURNE
14.11 LOS 13 GUERREROS
16.06 TODO ESTÁ PERDIDO
18.11 EL ILUSIONISTA
20.13 LÍNEA DE EMERGENCIA
22.00 EL REGALO
TCM
08.17 LA NIÑERA
08.42 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
09.32 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 6)
09.57 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)
10.22 LA NIÑERA
10.47 LA NIÑERA
11.12 WILLY WONKA Y LA FÁBRICA DE CHOCOLATE
13.04 CASPER
14.47 HÉRCULES
16.39 EL SEÑOR DE LOS ANILLOS. LA COMUNIDAD DEL ANILLO
19.50 ESCAPE A LA VICTORIA
22.00 ARMA MORTAL
TNT
06.27 UP. UNA AVENTURA DE ALTURA
08.05 WALL-E
09.51 MÁS NOTAS PERFECTAS
12.01 HELLBOY 2. EL EJÉRCITO DORADO
14.12 ¿QUÉ PASÓ AYER? PARTE III
16.07 GOLPE BAJO. EL JUEGO FINAL
18.14 SON COMO NIÑOS
20.07 LA GRAN AVENTURA LEGO
22.00 EL HOMBRE DE ACERO
00.36 PROTEGIENDO AL ENEMIGO
SPACE
06.19 BREAKING NEWS
08.03 EL SEXTO DÍA
10.28 EL VENGADOR DEL FUTURO
12.54 EL VENGADOR DEL FUTURO
15.04 TERMINATOR 3. LA REBELIÓN DE LAS MÁQUINAS
17.08 TERMINATOR - LA SALVACIÓN
19.23 RÁPIDOS Y FURIOSOS 7
22.00 LA ENTREGA INMEDIATA
23.45 EL CONJURO
CINECANAL
10.00 CARTAS A JULIETA
10.52 EL TRANSPORTADOR
12.32 TITANIC
16.12 SHREK PARA SIEMPRE
17.55 COWBOYS Y ALIENS
20.00 GUERRA MUNDIAL Z
22.00 TORTUGAS NINJA 2. FUERA DE LAS SOMBRAS
23.57 NO TODO ES LO QUE PARECE
SONY
07.30 SEINFELD
08.00 JOVEN Y HAMBRIENTO
08.30 BLACK-ISH
09.00 THE VOICE
10.00 WTA MIAMI OPEN
12.00 AMERICAN IDOL
14.00 WTA MIAMI OPEN
16.00 TEEN WOLF
17.00 JOVEN Y HAMBRIENTO
17.30 BLACK-ISH
18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
20.00 THE VOICE
A DÓNDE IR
LA POSTA (RUTA 34, BELTRÁN)
+VIERNES 30, A PARTIR DE LAS 22, LA TROVA SANTIAGUEÑA.
MEDELLÍN (RIVADAVIA Y ALMAFUERTE)
+VIERNES 30, A PARTIR DE LAS 23, DANIEL PATANCHÓN Y LISANDRO PAZ.
CENTRO CULTURAL DEL BICENTENARIO (LIBERTAD 439)
+SÁBADO 31 DE MARZO, A LAS 21, MÓSOJ ÑAUPA PRESENTARÁ AMUYCHIS TUCUY DANZAJ.
CINE TEATRO RENZI (BESARES 151, LA BANDA)
+ SÁBADO 31, LA BANDA “PODER VIVO” PRESENTARÁ UN TRIBUTO A “RATA BLANCA”.
CASA TERRAVIVA (SAN MARTÍN Y SANTA FE)
+ VIERNES 30, A LAS 23, EL ENCUENTRO DE LA CHACARERA CON EL SIMBOL, TURAYKI, METACHANGO, LAS SACHA GUITARRAS ATAMISQUEÑAS, JORGE LUIS CARABAJAL.
+ SÁBADO 31, A LAS 23, EL ENCUENTRO DE LA CHACARERA CON REFLEJOS DEL SALITRAL, KIKE OYOLA, LA SACHERA, CLAUDIO ACOSTA Y ÑAUPI CUNAN.
+ VIERNES 6 DE ABRIL, PEÑA “NOCHECITA SANTIAGUEÑA” CON MÓSOJ ÑAUPA, KARLOS ROLDÁN, DEL ESTERO, EL SYMBOL, REFLEJOS DEL SALITRAL, CARABAJAL CÁCERES, ACADEMIA MADRE DE CIUDADES.
CINES
SUNSTAR
SHERLOCK GNOMES (3D):
AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)
29/03 - 02/04 - 14:10 (Cast) 16:10 (Cast)
UN VIAJE EN EL TIEMPO
(3D): AVENTURA (ATP)
29/03 - 04/04- 18:15 (Cast)
TOMB RAIDER (3D):
ACCIÓN, AVENTURA (+13 AÑOS)
29/03 -01/04-20:10 (Cast) 22:30 (Subt) 00:45 (Subt)
READY PLAYER (3D):
CIENCIA FICCIÓN, AVEN. (+13 AÑOS)
29/03 -01/04- 15:00 (Cast) 18:30 (Cast) 21:30 (Subt) 00:30 (Subt)
PETER RABBIT (2D):
ANIMACIÓN (APT)
29/03 -02/04- 14:00 (Cast) 16:00 (Cast) 18:00 (Cast)
PANTERA NEGRA (2D):
ACCIÓN (+13 AÑOS)
29/03 -04/04- 20:00 (Cast)
UN VIAJE EN EL TIEMPO
(2D): AVENT. (ATP) 29/03 - 01/04 -
22:40 (Subt) 00:55 (Subt)
SHERLOCK GNOMES (2D):
AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)
29/03 - 02/04 - 14:30 (Cast) 16:30 (Cast) 18:20 (Cast)
MARÍA MAGDALENA (2D):
DRAMA (ATP) 29/03 - 01/04 - 20:10
(Cast) 22:35 (Subt) 01:00 (Subt)
COCO (2D): AVENTURA, ANIM.
(ATP) 29/03 - 02/04 - 14:45 (Cast) 17:30 (Cast)
TITANES DEL PACÍFICO 2
(2D): ACCIÓN, AVENTURA (+13
AÑOS) 29/03 -04/04-19:45 (Cast)
TOMB RAIDER (2D):
ACCION, AVENTURA (+13 AÑOS)
29/03 - 01/04 - 22:00 (Subt) 00:30 (Subt)
HÍPER LIBERTAD
READY PLAYER ONE APTA13
AÑOS ESTRENO
CASTELLANO 2D: 22:40 (TODOS LOS DÍAS) CASTELLANO 3D
20:00 (TODOS LOS DÍAS)
UN VIAJE EN EL TIEMPO ATP
ESTRENO CASTELLANO 2D: 17:40-20:20 (TODOS LOS DÍAS)
MARÍA MAGDALENA APTA 13
C/ RESERVA ESTRENO CASTEL. 2D
22:50 (TODOS LOS DÍAS)
SHERLOCK GNOMES ATP ESTRENO
CASTELLANO 2D: 17:10-
19:05-21:00 (TODOS LOS DÍAS)
TITANES DEL PACÍFICO
APTA 13 AÑOS CASTELLANO 2D
22:30- (TODOS LOS DÍAS)
LAS TRAVESURAS DE PETER RABBIT ATP CASTELLANO
2D 18:00 (TODOS LOS DÍAS)
VALOR DE LAS ENTRADAS
2D Entrada General: $120
Jubilados, Docentes y Estudiantes: $90 todos los días
3D Entrada general: $130
Jubilados, docentes y estudiantes: $95 todos los días.
De lunes a miércoles $75 exclusivo online / Todos los Viernes $ 75 presencial y online.