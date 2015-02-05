CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 29 de Marzo 2018

Hoy 21:26 -

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 LIBERTAD DE OPINIÓN

09.30 NICK JR.

10.30 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)

12.00 CASADOS CON HIJOS

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 LOS SIMPSONS

14.30 CORTÁ POR LOZANO

15.00 SORTEO DE MONOFECHAS

15.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

15.30 CORTÁ POR LOZANO (CONTINUACIÓN)

16.00 ELIF

18.00 MAR DE AMORES

19.15 PRIMERA CITA

20.00 NOTICIERO 7 – EDICIÓN CENTRAL

21.30 EL SULTÁN

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 EL SULTÁN (CONTINÚA)

23.45 KARA PARA ASK

00.45 #HASHTAGVIAJEROS

00.50 STAFF

01.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN

 

PROGRAMACIÓN DEL VIERNES 30

08.00 NICK JR.

08.30 MORFI KIDS

09.30 MORFI, TODOS A LA MESA

11.45 CASADOS CON HIJOS

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 LOS SIMPSONS

14.30 CORTÁ POR LOZANO

16.00 ELIF

18.00 MAR DE AMORES

19.15 PRIMERA CITA

20.00 NOTICIERO 7 – EDICIÓN CENTRAL

21.30 EL SULTÁN

22.30 KARA PARA ASK

00.30 #HASHTAGVIAJEROS

00.35 STAFF

01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN

 

CANAL 14

11.30 PARA TODA MUJER

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 VIVIR SANTIAGO

14.00 NOTICIERO 7 (1ª Edición)

15.00 DE A DOS

15.30 LIBERTAD DE OPINIÓN

17.00 EN ARMONÍA

17.30 PAISANOS

18.00 VA DE NUEVO

18.30 ARTESANOS

19.30 TICKET AL SHOW

20.00 SGO. GOLF TOUR

20.30 ESTUDIO ABIERTO

21.00 CORAZÓN DE VINILO

21.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)

22.30 EL PODIO

23.00 PASIÓN POR EL TURF

23.30 BÁSQUET POR EL 14: QUIMSA VS. HISPANO AMERICANO (R)

 

CANAL 4

13.30 LA FIJA

14.00 LIGA COMERCIAL

14.30 MUNDO MITRE

16.30 LOS TUERKAS

17.00 POLI 24

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 TENDENCIAS

19.30 TE QUIERO, BANDA

20.00 EL INTERIOR DE MI GENTE

21.00 NOTI EXPRESS

22.00 SIN PROTOCOLO

23.00 EL MIRADOR

 

PELÍCULAS

CINEMAX

06.00 SOPHIE

07.58 FESTIVAL DE LOS CABOS. UN DESTINO

DE PELÍCULA

08.21 LA LEYENDA DE HÉRCULES

10.09 NUEVAMENTE AMOR

12.11 LA SUPREMACÍA BOURNE

14.11 LOS 13 GUERREROS

16.06 TODO ESTÁ PERDIDO

18.11 EL ILUSIONISTA

20.13 LÍNEA DE EMERGENCIA

22.00 EL REGALO

 

TCM

08.17 LA NIÑERA

08.42 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

09.32 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 6)

09.57 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)

10.22 LA NIÑERA

10.47 LA NIÑERA

11.12 WILLY WONKA Y LA FÁBRICA DE CHOCOLATE

13.04 CASPER

14.47 HÉRCULES

16.39 EL SEÑOR DE LOS ANILLOS. LA COMUNIDAD DEL ANILLO

19.50 ESCAPE A LA VICTORIA

22.00 ARMA MORTAL

 

TNT

06.27 UP. UNA AVENTURA DE ALTURA

08.05 WALL-E

09.51 MÁS NOTAS PERFECTAS

12.01 HELLBOY 2. EL EJÉRCITO DORADO

14.12 ¿QUÉ PASÓ AYER? PARTE III

16.07 GOLPE BAJO. EL JUEGO FINAL

18.14 SON COMO NIÑOS

20.07 LA GRAN AVENTURA LEGO

22.00 EL HOMBRE DE ACERO

00.36 PROTEGIENDO AL ENEMIGO

 

SPACE

06.19 BREAKING NEWS

08.03 EL SEXTO DÍA

10.28 EL VENGADOR DEL FUTURO

12.54 EL VENGADOR DEL FUTURO

15.04 TERMINATOR 3. LA REBELIÓN DE LAS MÁQUINAS

17.08 TERMINATOR - LA SALVACIÓN

19.23 RÁPIDOS Y FURIOSOS 7

22.00 LA ENTREGA INMEDIATA

23.45 EL CONJURO

 

CINECANAL

10.00 CARTAS A JULIETA

10.52 EL TRANSPORTADOR

12.32 TITANIC

16.12 SHREK PARA SIEMPRE

17.55 COWBOYS Y ALIENS

20.00 GUERRA MUNDIAL Z

22.00 TORTUGAS NINJA 2. FUERA DE LAS SOMBRAS

23.57 NO TODO ES LO QUE PARECE

 

SONY

07.30 SEINFELD

08.00 JOVEN Y HAMBRIENTO

08.30 BLACK-ISH

09.00 THE VOICE

10.00 WTA MIAMI OPEN

12.00 AMERICAN IDOL

14.00 WTA MIAMI OPEN

16.00 TEEN WOLF

17.00 JOVEN Y HAMBRIENTO

17.30 BLACK-ISH

18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

20.00 THE VOICE

 

A DÓNDE IR

LA POSTA (RUTA 34, BELTRÁN)

+VIERNES 30, A PARTIR DE LAS 22, LA TROVA SANTIAGUEÑA.

MEDELLÍN (RIVADAVIA Y ALMAFUERTE)

+VIERNES 30, A PARTIR DE LAS 23, DANIEL PATANCHÓN Y LISANDRO PAZ.

CENTRO CULTURAL DEL BICENTENARIO (LIBERTAD 439)

+SÁBADO 31 DE MARZO, A LAS 21, MÓSOJ ÑAUPA PRESENTARÁ AMUYCHIS TUCUY DANZAJ.

CINE TEATRO RENZI (BESARES 151, LA BANDA)

+ SÁBADO 31, LA BANDA “PODER VIVO” PRESENTARÁ UN TRIBUTO A “RATA BLANCA”.

CASA TERRAVIVA (SAN MARTÍN Y SANTA FE)

+ VIERNES 30, A LAS 23, EL ENCUENTRO DE LA CHACARERA CON EL SIMBOL, TURAYKI, METACHANGO, LAS SACHA GUITARRAS ATAMISQUEÑAS, JORGE LUIS CARABAJAL.

+ SÁBADO 31, A LAS 23, EL ENCUENTRO DE LA CHACARERA CON REFLEJOS DEL SALITRAL, KIKE OYOLA, LA SACHERA, CLAUDIO ACOSTA Y ÑAUPI CUNAN.

+ VIERNES 6 DE ABRIL, PEÑA “NOCHECITA SANTIAGUEÑA” CON MÓSOJ ÑAUPA, KARLOS ROLDÁN, DEL ESTERO, EL SYMBOL, REFLEJOS DEL SALITRAL, CARABAJAL CÁCERES, ACADEMIA MADRE DE CIUDADES.

 

 

CINES

SUNSTAR

SHERLOCK GNOMES (3D):

AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)

29/03 - 02/04 - 14:10 (Cast) 16:10 (Cast)

UN VIAJE EN EL TIEMPO

(3D): AVENTURA (ATP)

29/03 - 04/04- 18:15 (Cast)

TOMB RAIDER (3D):

ACCIÓN, AVENTURA (+13 AÑOS)

29/03 -01/04-20:10 (Cast) 22:30 (Subt) 00:45 (Subt)

READY PLAYER (3D):

CIENCIA FICCIÓN, AVEN. (+13 AÑOS)

29/03 -01/04- 15:00 (Cast) 18:30 (Cast) 21:30 (Subt) 00:30 (Subt)

PETER RABBIT (2D):

ANIMACIÓN (APT)

29/03 -02/04- 14:00 (Cast) 16:00 (Cast) 18:00 (Cast)

PANTERA NEGRA (2D):

ACCIÓN (+13 AÑOS)

29/03 -04/04- 20:00 (Cast)

UN VIAJE EN EL TIEMPO

(2D): AVENT. (ATP) 29/03 - 01/04 -

22:40 (Subt) 00:55 (Subt)

SHERLOCK GNOMES (2D):

AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)

29/03 - 02/04 - 14:30 (Cast) 16:30 (Cast) 18:20 (Cast)

MARÍA MAGDALENA (2D):

DRAMA (ATP) 29/03 - 01/04 - 20:10

(Cast) 22:35 (Subt) 01:00 (Subt)

COCO (2D): AVENTURA, ANIM.

(ATP) 29/03 - 02/04 - 14:45 (Cast) 17:30 (Cast)

TITANES DEL PACÍFICO 2

(2D): ACCIÓN, AVENTURA (+13

AÑOS) 29/03 -04/04-19:45 (Cast)

TOMB RAIDER (2D):

ACCION, AVENTURA (+13 AÑOS)

29/03 - 01/04 - 22:00 (Subt) 00:30 (Subt) 

 

HÍPER LIBERTAD

READY PLAYER ONE APTA13

AÑOS ESTRENO

CASTELLANO 2D: 22:40 (TODOS LOS DÍAS) CASTELLANO 3D

20:00 (TODOS LOS DÍAS)

UN VIAJE EN EL TIEMPO ATP

ESTRENO CASTELLANO 2D: 17:40-20:20 (TODOS LOS DÍAS)

MARÍA MAGDALENA APTA 13

C/ RESERVA ESTRENO CASTEL. 2D

22:50 (TODOS LOS DÍAS)

SHERLOCK GNOMES ATP ESTRENO

CASTELLANO 2D: 17:10-

19:05-21:00 (TODOS LOS DÍAS)

TITANES DEL PACÍFICO

APTA 13 AÑOS CASTELLANO 2D

22:30- (TODOS LOS DÍAS)

LAS TRAVESURAS DE PETER RABBIT ATP CASTELLANO

2D 18:00 (TODOS LOS DÍAS)

 

VALOR DE LAS ENTRADAS

2D Entrada General: $120

Jubilados, Docentes y Estudiantes: $90 todos los días

3D Entrada general: $130

Jubilados, docentes y estudiantes: $95 todos los días.

De lunes a miércoles $75 exclusivo online / Todos los Viernes $ 75 presencial y online.

 


 
Compartí
esta nota
Las cinco más leídas
hoy de Cartelera
1

CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 29 de Marzo 2018

También te puede interesar