Del Potro no pudo ante la potencia de John Isner

30/03/2018 -

El tandilense Juan Martín del Potro, cayó este viernes ante el local John Isner por la semifinales del Masters 1000 de Miami y se despidió así de la posibilidad de acceder al número 3 del ranking mundial. Fue por 6-1 y 7-6 en una hora y media de partido.

Del Potro, no pudo luchar contra el cansancio que venía arrastrando producto de sus buenas actuaciones que lo llevaron a conseguir 15 victorias consecutivas y su primer Masters 1000 hace poco más de una semana. Esta situación, fue aprovechada por Isner que no tuvo piedad y se mostró más entero desde lo físico y lo mental y más fino a la hora de definir.

En el primer set, el estadounidense no le dio chances a Delpo que de entrada se mostró incómodo al igual que contra Raonic. Sin embargo, a diferencia de aquel partido, Isner no dejó jugar al tandilense y no solamente se impuso a través de su potente saque sino con un drive que se mostró altamente efectivo. Tras quebrar en dos oportunidades y sostener su servicio, el gigante se quedó por 6 a 1 la primera manga en apenas 27 minutos.

En el segundo set, Del Potro se soltó más y desplegó un poco del juego al que tiene acostumbrado a todos y, con el empuje de la gente, pudo mantener su servicio y levantar varias oportunidades de quiebre en su contra. Sin embargo, nunca pudo incomodar a Isner que con su saque lastimaba cada vez que el argentino amenazaba con quebrar. Así, llegaron al tie-break y todo el cansancio de Del Potro sumado a la efectividad del local, terminaron de inclinar la balanza. Además, en este desempate, Isner logró meter todos sus primeros saques con velocidades que superaron los 200 km/h. Ante esto, nada pudo hacer la torre de Tandil. Fue 7-6 (7-2 el desempate).

Con esta derrota, Juan Martín quedará ocupando el sexto puesto independientemente de lo que suceda y deberá esperar para ascender en el ranking. Ahora se vendrá la gira en polvo de ladrillo y su objetivo será Roland Garros.

Por su parte, el estadounidense espera ahora por el ganador del encuentro que cerrará esta etapa de semifinales entre el español Carreño Busta y el alemán Alexander Sverev.