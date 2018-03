Blejer: "Las expectativas de inflación no están en 15%, están arriba de eso"

31/03/2018 -

El ex presidente del Banco Central, Mario Blejer, consideró que la economía argentina ‘se había excedido a nivel del consumo’, y por ese motivo ‘a la larga había que ajustar’.

Asimismo, Blejer señaló que "la baja de la inflación, que cayó a niveles del 20% (en 2017) después de haber subido al 40%, es un resultado que no se ha apreciado bien por el mal estado de ánimo en el comienzo y por una razón que tenemos que admitir y ser honestos: la economía argentina se había excedido a nivel del consumo, más de lo que podía darse, y uno tiene que ajustar esas cosas, corregirlas". En un reportaje de el cronista.com, dijo que "hay un problema de inflación inercial en la Argentina, lo que significa que como no está anclada, todo el mundo empieza a decir que es más del 15% y va a ser más del 15%". A su criterio, "los precios van a ir ajustándose, hay que entender cómo funciona este tema de la meta de inflación. Da una idea de los niveles a que el Gobierno querría llegar y la velocidad. Ahora, la meta se tiene que corregir una sola vez, se corrigió y ya está. También se está exagerando su importancia. Las metas son indicativas, y tienen importancia desde la formación de expectativas. Y la expectativa no está funcionando bien porque las expectativas no están en alrededor del 15, están arriba de eso", enfatizó.