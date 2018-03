El Torneo Inicial 2018 pone quinta

31/03/2018 -

Hoy se jugará la 5ª fecha del Torneo Inicial de la Liga Federal, mientras que el lunes se jugarán dos cotejos. El horario para los encuentros del primer turno será el de las 15.30 con media hora de tolerancia. Los del segundo turno arrancarán a las 17.30.

Este es el programa completo:

En Comunicaciones, C Athletic vs. Amigos de Amigos de Lucianita (20) y Sportivo Uriarte vs. Cacho (20). En Status, Borges U. vs. La Juve (20) y Copa Aeropuerto vs. Alberdi (50).

En Abogados, Farmacia Plata vs. Bandera Bajada (40) y Prof. Piratas vs. M. de Clodomira (50). En Luz y Fuerza 2, U. Clodo - Simbolar vs. Villa Negrita (1º) y Lubricentro MyM vs. Reloj. San Francisco (40). En Polli, Coca T. Sant. Vs. E. Jurídico (1º) y Coca T. Sant. Vs. Talleres del Sur (1º).

En Nueva Unión, Casa Maud vs. la Católica (1º) y Eroplast vs. Prada (1º). En Agricultores, Ag. Unidos vs. Balneario (1º) y Pap. Pamela vs. Grasería Fernández (50).

En Unión Beltrán, Dr. Beltrán vs. San Antonio (40). En Cilindro Flores, El Fortín vs. El Argentino (40) y Villa Mercedes vs. Campeones del 28 (45). En Halcones, Bº Los Pinos vs. Gogui R. y F. (1º) y San Ramón vs. Bº S. Cabral (40).

En Halcones Nº3, Islas Malvinas vs. UTA (20) y Halcones vs. La Juntada (40). En Complejo Bascon, Los Murciélagos vs. Excursionistas (1º) y Ex Combatientes vs. Vet. Malvinas (50). En Bascón, TN Herrería vs. El Buen Pastor (45) y Los Dinos vs. O. B. Vista (50). En Potrerito 2 Nº1, Piquito vs. Dep. Rec. (40) y El Triángulo vs. Lenon K. P. (45). En Potrerito 2 Nº2, Los Primos vs. M. Moreno (20) y Gremio vs. San Miguel (20).

En Potrerito 2 Nº3, Los Tigres vs. Pibes 17 (20) y San José vs. Pje. 445 (20). En Potrerito 2 Nº4, 5º Alte. Brown vs. Los Carpas (20) y Adhoc vs. Aguma Construcciones (1º). En Potrerito 2 Nº5, San Carlos vs. Vinalar (20) y Bob. Sosa vs. O. B. Vista (20).

Más encuentros

En Complejo Russo, Los Amigos vs. Campos GNC (1º) y San Fernando vs. Potrero (45). En Rivadavia Vuelta de la Barranca, Sara y Mañu vs. Flaco y Persas (1º) y Roque y Amigos vs. Amigos de la Vida (45). En Mamita Cardozo, Templo vs. Contreras (1º) y P. E. Física vs. Kovak Aut. (45). En Los Cardozos, MG Diseños vs. OCA (1º) y T. las Gemelas vs. Macroffice (1º).

En Sayago Cardozo, Rivadavia vs. Moto Full (1º) y Villa Negrita vs. Grupo Red (45). En Los Pichones, El Ciclón vs. P. Monteagudo (20) y El Ciclón vs. Cimes (1º). En La Morocha, Loreto vs. El Deport (40) y B. Bravo vs. Red Star (50).

En La Porteña, Pucara vs. Iosep (1º) y Salamanca vs. E. Cortez (50). Lunes: en Luz y Fuerza, Rec vs. Dr. Atese (45) y Coca T. Sant. Vs. Sara y Mañu (1º).