¡Cristo ha resucitado! La muerte ha sido vencida

01/04/2018

El primer día de la semana, es decir, el domingo, en el que los cristianos celebran su asamblea litúrgica, María de Magdala siguiendo los impulsos de su corazón va de madrugada al sepulcro. Ve que la piedra ha sido quitada y corre a Pedro y al discípulo al que Jesús amaba y les dice: “han quitado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto”. María al ver la piedra corrida pensó que lo “habían llevado al Señor”, evidentemente todavía estaba desconcertada. Sólo el posterior encuentro con Jesús le quitará sus dudas. Ante las palabras de María, Pedro y el “discípulo” se pusieron a correr hacia el sepulcro lo que expresa el amor que ambos sentían por Jesús. El discípulo llega primero que Pedro, ve los lienzos colocados allí, pero no entra. Pedro, que llega después, entró al sepulcro, vio los lienzos y el velo que cubría la cabeza del cadáver de Jesús colocados en distintos lugares. ¿Cuál fue su reacción? El texto no lo dice explícitamente, pero podemos suponer que se quedó pensativo, tratando de interpretar el enigma. Lo que era seguro, es que el cadáver de Jesús no había sido robado. Luego, entró el discípulo amado, “vio y creyó”. La intimidad con el Señor, su amor incondicional, le permite reconocer el “misterio de su presencia” a través de estos indicios que quedaron en el sepulcro. Su amor por Jesús hizo que se le abriera la mente y el corazón para entender que el Señor había sido glorificado. Después, en el encuentro personal con él, descubrirá el verdadero sentido de la Resurrección. Por ahora, al ver los signos, se da cuenta que Jesús ha vencido a la muerte.

Conclusión

Los cristianos celebramos hoy la fiesta de Pascua, el triunfo de Jesús sobre el pecado, la muerte y todo aquello que esclaviza a los hombres. La Resurrección de Cristo es “primicia” de nuestra resurrección e instaura el Reino de Dios entre nosotros, por eso, este acontecimiento, es el fundamento que le da sentido a nuestra fe: “Si Cristo no resucitó es vana nuestra fe”. La resurrección de Jesús, a la vez, le da sentido a la vida humana y a nuestra historia, llamada a la plenitud de la comunión con Dios. El mal, el sufrimiento y el pecado no tienen nunca más la última palabra en nuestras vidas. A partir de la Resurrección de Cristo y el advenimiento de su Reino, el mismo Dios, en su Hijo, actúa en nuestra historia, por eso es posible esperar un “tiempo nuevo”, una nueva humanidad, que nace de la Pascua y de la cual sus discípulos deben dar testimonio. Cristo vive entre nosotros, su presencia sólo distinguible desde la fe, debe ayudarnos a vivir más intensamente la comunión con Dios y a transformar el mundo para que no haya más sufrimiento. La Vida ha vencido, hay un futuro de esperanza para la humanidad.