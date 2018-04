Twitter se enciende con el MotoGP en Las Termas

Hoy 13:20 -

En apenas un par de días, la máxima categoría del motociclismo mundial llega a Santiago del Estero para disputar la segunda fecha de la temporada en un circuito renovado.

Por quinta vez consecutiva, el Autódromo de Las Termas de Río Hondo se prepara para recibir al MotoGP, con un gran entusiasmo de parte de los fanáticos luego de la extraordinaria carrera que se vivió en Qatar y que se definió por apenas 27 milésimas entre Andrea Dovizioso (Ducati) y Marc Márquez (Honda).

Es por esto que pilotos y fans ya copan Twitter con sus posteos sobre el evento que se viene:

Últimos retoques antes viajar a Argentina!

Body setup before going to Argentina! pic.twitter.com/bOTfh0Vui7