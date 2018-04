Gran actuación de los chicos en Ateneo Vóley

Hoy 21:53 -

Ateneo Vóley sigue trabajando en pos del crecimiento de sus equipos y del deporte provincial. Es así como sus entrenadores diagramaron hace rato un plan ordenado y a conciencia, para trabajar sobre el aprendizaje de los jugadores y jugadoras del club.

Ello hace que hoy Ateneo Vóley sea una de las instituciones con mayor crecimiento deportivo.

Las clases para las chicas se realizan los lunes, miércoles y viernes en la cancha de Veteranos de Básquet, ubicada en Congreso y Garibaldi de 18.30 a 20, minivoley a cargo de la profesora Cecilia Lagos. De 18.30 a 20, Sub 12/13 a cargo de Maximiliano Catálfamo. De 19 a 21, Sub 15 e Iniciadas (profesor Walter González y F. Catálfamo). De 20 a 22 Sub 17/19 (Pablo Catálfamo)