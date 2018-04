Todo listo para el inicio de la primera fecha del Torneo Apertura

Hoy 22:29 -

Se acabó el tiempo de espera para los equipos que participarán en los torneos que organiza la Liga Santiagueña de Fútbol, porque este fin de semana se pondrá en juego el Campeonato Apertura, con la disputa de diez atrayentes encuentros.

Esta nueva temporada arranca con este certamen que tendrá una duración de nueve fechas y estará dividido en dos zonas de diez equipos cada una.

Una vez concluía la temporada regular, los dos primeros equipos de cada grupo clasificarán a las llaves de semifinal. Esta competencia volverá a contar la participación de Mitre con dos equipos por categoría, tal como lo viene haciendo desde hace dos años. Esos equipos se dividen en Mitre Amarillo y Mitre Negro.

En el grupo A, se agruparán Central Córdoba, Mitre Amarillo, Unión Santiago, Comercio Central Unidos, Estudiantes, Villa Unión, Instituto Santiago, Agua y Energía, Banfield y Yanda.

En cambio, en el B estarán Mitre Negro, Güemes, Sarmiento, Central Argentino, Sportivo Fernández, Independiente de Beltrán, Vélez de San Ramón, Independiente de Fernández, Unión de Beltrán y Defensores de Forres.

Programación

La primera fecha se jugará de esta forma. Grupo A: Instituto Santiago vs. Agua y Energía; Central Córdoba vs. Yanda; Comercio vs. Estudiantes; Unión Santiago vs. Mitre Amarrillo; Villa Unión vs. Banfield. Grupo B, Sarmiento vs. Unión de Beltrán; Mitre Negro vs. Defensores de Forres; Independiente de Fernández vs. Sportivo Fernández; Vélez vs. Güemes e Independiente de Beltrán vs. Central Argentino.