Fotos Juzgan a pastor acusado de abusar de un adolescente en la casa parroquial

04/04/2018 -

Un pastor evangélico es juzgado, sospechoso de atacar sexualmente a un menor la noche del 31 de diciembre del 2011 en una casa parroquial ubicada en el departamento Aguirre. Según la investigación, el pastor era responsable de varios adolescentes, alojados en un hogar al frente de la parroquia. La noche del 31 de diciembre, todos ellos fueron enviados a pasar las fiestas con sus familias. A excepción de uno. Noche carnal La víctima descansaba en la cama. Cuando despertó se dio con que era abusado por el pastor. "Le di una trompada y lo saqué de la cama", señaló ayer el joven (hoy tiene 21 años), ante los camaristas. En la primera audiencia, el fiscal Julio Carmelo Vidal amplió la acusación, llevándola de "abuso sexual simple" a "abuso con acceso carnal". La instrucción En la instrucción judicial de Añatuya, se envió a juicio al pastor atribuyéndole "abuso sexual simple". Sin embargo, en esencia lo que el fiscal descubrió es que efectivamente accedió sexualmente al menor. Ello fue requerido en la víspera, al iniciarse las audiencias. Los jueces ordenaron un cuarto intermedio y resolvieron favorablemente al pedido fiscal. "No es cierto" Posteriormente, declaró el pastor y negó todos los cargos. Es más, afirmó que esa noche no se encontraba ni en la parroquia ni en la casa parroquial. Después, declaró el joven y desgranó lo ocurrido aquella noche, pero habría señalado: "Lo saqué, lo empujé de la cama..." Después, pasó un ex médico forense, quien en la instrucción habría descartado acceso carnal. A yer, se habría retractado a medias y reconocido que pudo haberse dado la penetración, bajo condiciones especiales. Hoy seguirá el debate con otros testigos y es posible que los alegatos y la sentencia sean ventilados mañana, adelantaron las fuentes judiciales.