Extrañas criaturas aparecen en las playas de Tailandia

Un turista británico grabó a una extraña criatura que el mar dejó en una playa de Tailandia. Los habitantes del lugar no pueden explicar qué tipo de animales son.

En las imágenes se puede ver al espécimen, que medía unos 13 centímetros de largo y entre cinco y siete de ancho.

Cuando trató de devolverlo al agua, la criatura produjo algo parecido a una nariz para respirar y regresó a la costa, informó The Daily Mirror.

Los lugareños no pueden explicar qué son estos animales en forma de gota marrón que aparecen en sus costas desde hace varias semanas.

