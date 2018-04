El Gremio de Atsa filial Santiago del Estero inauguró su centro de salud

06/04/2018 -

Mediante un acto formal y del que participó un numeroso grupo de afiliados junto a la comisión directiva de la filial Santiago del Estero del Gremio de Trabajadores de la Sanidad Argentina (Atsa), quedó formalmente inaugurado el Centro de Salud del gremio, concretándose así un proyecto diseñado para brindar un servicio de salud complementario de la cobertura de salud con la que cuenta ya cada afiliado mediante su propia obra social.

Allí, la atención en las diferentes especialidades será totalmente gratuita para el afiliado y su grupo familiar, aspecto éste ‘más que importante porque significa que ningún afiliado deberá pagar monto alguno para ser atendido, ya que no existirá cobro de plus ni adicional en ningún concepto’, sostuvo el secretario General José Arce. "Se recuperó el sector histórico de la sede gremial, poniendo así en valor nuestro predio de más de 100 años, no solamente en lo funcional, sino también en su identidad arquitectónica, en virtud de su reacondicionamiento integral", dijo.