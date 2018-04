Coudet se fue conforme con la actuación de sus dirigidos

09/04/2018 -

El técnico de Racing Club de Avellaneda, Eduardo Coudet, aseguró anoche que se fue "conforme" con la actuación de sus dirigidos pese a la derrota ante River Plate y consideró que "habla bien" de su equipo "que la figura haya sido el arquero de River (Franco Armani)".

"La figura de la cancha fue Armani, no estábamos tan errados con el partido que planteamos, si lo jugáramos de nuevo, lo iríamos a buscar de la misma manera", sostuvo el "Chacho" tras el 0-2 en contra en el Cilindro de Avellaneda.

El entrenador de la "Academia" consideró que su equipo "generó mucho más que el rival", pero remarcó que a River "no se lo puede perdonar" a la hora de la definición.

"Este es el camino, generamos mucho ante un rival importante. Todos estamos identificados con esta forma de jugar, no me voy contento porque perdimos, pero sí conforme con el partido que hicimos", afirmó.

Finalmente, pidió disculpas por su enojo del final, cuando insultó a uno de los asistentes del árbitro Patricio Loustau por considerar que hubo una falta para Racing en la jugada previa al segundo gol de River: "Me fui de boca con el asistente, fue la calentura del partido. Nunca está bien, pero hace un año y medio que no me echaban".