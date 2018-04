El italiano Pasini se sorprendió con todo el apoyo de la gente

Fotos FELIZ Mattia Pasini no ocultó su alegría por haber ganado por primera vez en suelo argentino.

09/04/2018 -

Por Daniel Romero / [email protected]

El gran protagonista de la jornada en Moto2 fue el italiano Mattia Pasini. El piloto del Italtrans Racing se quedó con una final vibrante. Al terminar le dijo a EL LIBERAL: "Es increíble cómo nos han recibido aquí en Argentina. El apoyo de la gente en los tres días la verdad que ha sido muy bonito. Llenaron el autódromo. Es muy bueno ganar aquí, porque todos los años logré ser rápido, pero siempre sucedió algo que no me permitió llegar a un podio en Argentina. Es muy lindo ganar aquí. Subí a un podio por primera vez en esta tierra y fue en el lugar más alto, por eso me voy feliz", aseveró.

Luego, Pasini se refirió a lo que fue la carrera en sí. "La pista estaba extraña, estaba difícil y era casi imposible no cometer errores. Pero hice lo posible para seguir adelante y al final todo salió perfecto. Estoy muy feliz por este podio", dijo.

Pasini dijo que esta victoria le puede dar un impulso para lo que viene. "Esto recién empieza. Casi no habrá descanso y debemos prepararnos para todos los desafíos que se vienen".

"Las primeras competencias de este año han ido bien para nosotros. Dimos lo mejor y nos llevamos a casa el mejor resultado al que podíamos aspirar. Tenemos que mantener la concentración posible para seguir por este camino. Queremos siempre sacar el mejor resultado que podemos y aquí, pese a las condiciones, lo conseguimos. Es importante el primero, pero también lo es el décimo. Iremos domingo a domingo", destacó.

"La realidad es que ha sido un fin de semana muy extraño con el clima. Logré una buena adaptación a la moto y pude hacer diferencia. Fue algo increíble".