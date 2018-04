Se juegan más encuentros hoy por la primera fase

11/04/2018 -

Esporte Clube Bahía de Brasil visitará hoy a Blooming de Bolivia, mientras que el también brasileño Fluminense será local ante Nacional Potosí, en sendos partidos de la primera fase de la Copa Sudamericana 2018.

En el estadio Tahuchi Aguilera, de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, a partir de la 20.45, Blooming recibirá a Esporte Clube de Bahía con arbitraje del ecuatoriano Luis Quiroz, y con televisación de la cadena FOX Sports.

Blooming viene de ganarle 2- 0 a Aurora en el torneo boliviano, donde está en el Grupo B con 20 unidades a dos del líder San José (22).

En el equipo ‘celeste’ juegan los argentinos César ‘Picante’ Pereyra (ex Belgrano), Franco Coria (ex Sarmiento, Douglas Haig, Chacarita), Pablo De Miranda (ex Defensa y Justicia, Instituto, Independiente) y Hugo Cristophe Bargas, francés, hijo de padres argentinos, que pasó por All Boys.

El desquite de este cruce de Sudamericana se disputará el próximo 11 de mayo en la ciudad brasileña de Bahía.