Hay negocios que se adelantaron y ya dejaron de recibir billetes de $2 pese a que caducan recién el 27

Fotos NO RECIBEN Algunas estaciones de servicio dejaron de recibir los billetes de $2 aunque aún es de curso legal.

13/04/2018 -

Mientras quedan aún dos semanas para la salida de circulación de los billetes de $2, hay algunos negocios que dejaron de recibir los billetes de esta denominación, situación que fue alertada desde la Asociación en Defensa del Consumidor (Adecse) desde donde señalaron que ‘hay comercios que se adelantaron pero en realidad hasta el 27 de abril se pueden canjear y aceptar’.

Cabe destacar que en el marco de su plan para normalizar el efectivo circulante, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) dispuso que los billetes de 2 pesos actualmente en circulación sean reemplazados en su totalidad por monedas de esa denominación.

Un informe del Central señaló que, a partir de mayo, los billetes de 2 pesos carecerán de validez en forma definitiva.

Javier Alexandro, presidente de la Adecse, aclaró que "el Banco Central estableció que hasta el 30 de abril tienen validez estos billetes, pero se habla del 27 de abril porque es el último día hábil del mes y el resto son días inhábiles".

No obstante, hay comercios que se anticiparon y dejaron de recibir en la Capital santiagueña estos billetes. Por ejemplo algunas estaciones de servicio, en especial algunas de GNC que manejan circulante de baja denominación, colocaron carteles en sus surtidores anunciando: "No se aceptan billetes de $2. Usted tampoco los reciba".

Algo similar sucede en algunos quioscos. "Lo que pasa es que yo los recibo porque están vigentes pero, cuando los quiero dar como vuelto, la gente no los quiere recibir, es como que se los quieren quitar de encima", señaló Alberto, dueño de un quiosco céntrico.

Según los registros del BCRA, en la economía argentina todavía circulan 414 millones de unidades de este billete que se emitió por primera vez en 1992. Para canjearlo en el plazo propuesto, el BCRA dispone del stock de monedas de 2 pesos para abastecer a entidades bancarias y cámaras comerciales. Al tratarse del billete de menor denominación, este papel 2 sufrió un deterioro más veloz que el resto.

Alexandro, indicó que "a partir de mayo ya no tendrá ningún tipo de validez el billete y hasta el 27 se puede canjear y aceptar. Pero hay comercios que se adelantaron y no los aceptan". Apuntó que "existe la obligación de los negocios a recibir porque aún es moneda de curso legal. Deberían aceptarla en todos lados, por lo que sugeriría denunciar ante un 0800 del BCRA a los negocios que no los aceptan, porque hasta el 27 a las 12.45 es de curso legal y deberían aceptarlos todos los comerciantes".