Noelia Díaz abre camino en la Liga Nacional

Fotos MOMENTO CUMBRE. Noelia Díaz junto a Matías Lescano, Alejandro Chiti, Sergio Tarifeño y la mascota de San Martín de Corrientes.

15/04/2018 -

Noelia Díaz cumplió el sueño de todo árbitro de básquet: dirigir un partido de Liga Nacional. No fue un camino fácil en un ámbito en el que prevalecen los hombres, pero el sacrificio dio sus frutos.

Su vida se ligó con el referato en el 2009, cuando le surgió un trabajo en la escuelita de básquet del club Olímpico. "Empecé con la idea de ir aprendiendo y con el tiempo enseñar básquet femenino. Como deporte me encantaba. Un sábado, acompañando a mis alumnos de minibásquet, Gustavo D’Anna me invitó a hacer el curso de árbitro de básquet. En ese tiempo el colegio ya contaba con dos juezas mujeres (Ángela y Silvia Barraza). Estudié y practiqué. Fue así como al poco tiempo, en mayo del 2009, dirigí mi primer partido, en la categoría Mini en cancha de Independiente. Estaba llena de miedos y nerviosismo", comentó Noelia.

Del 2014 a 2016, Noelia vivió en la provincia de Neuquén. "Tuve la suerte de que el colegio me abriera las puertas para continuar creciendo en mi profesión. Dirigí con otros colegas, en un nuevo ámbito. Allí también obtuve mucha experiencias y confianza con mi trabajo", recordó agradecida.

¿Cuándo fue el debut en mayores?

Tuve dos. Uno me designó el colegio y en el otro, mi compañero se enfermó y no pudo quedarse a dirigir el partido de Mayores. Me preguntaron: "¿Te quedás en mayores?". Y tuve que aceptar. Me acompañó muchísimo Fabián (Sánchez), que siempre lo recuerdo. Los entrenadores y los jugadores comprendieron que era nueva y me colaboraron en todo el partido. Estuve nerviosa, pero gracias a Dios salió todo muy bien.

¿Cómo era el comportamiento de los varones frente a tu presencia?

En principio, al ser nueva, era difícil adaptarse, pero con el tiempo uno tiene que ir trabajando para ganar la confianza tanto de los jugadores como de los entrenadores. No fue fácil ganarse la credibilidad en aquel tiempo en que recién se estaban incorporando las mujeres. Ya había dos, venía una más y para mí fue todo un proceso generar eso. Había momentos en que me sentía mal o me iba a mi casa frustrada por no haber rendido bien en la cancha. Todos esos conflictos hacían que creciera más. Hoy tengo más presencia en la cancha, más experiencia y el respeto ya se gana a través del silbato.

¿Cómo fue el debut en la Liga Nacional?

No esperaba que la designación llegara tan rápido. Fue una semana en la que estuve procesando y diciéndome: "Es real esto", hasta que me llegó la designación y uno ya cae en conciencia de que tiene que ir preparándose, porque es una oportunidad que nos están abriendo a nivel nacional para que las chicas de aquí a futuro ocupemos un lugar dentro de un ámbito masculino. Me tocó dirigir con dos árbitros de primera línea. Me contuvieron todo el partido. La atención fue excelente. Cuando me tocó ir al club, fue toda una sorpresa de que tuvieron la atención de regalarme un ramo de flores... Bordó estaba. Por suerte tuve una buena aceptación del público. Los jugadores también fueron muy profesionales, aceptaron todas y cada una de mis decisiones. Ganó el equipo que tenía que ganar (San Martín) y terminó todo impecable. Fue una linda experiencia".

¿Para cuándo el segundo partido de Liga?

Ahora estoy esperando con ansias la segunda oportunidad, que si no es ahora será más adelante. Tengo que seguir trabajando en el colegio, dentro de la parte física, siempre conmigo el reglamento, viendo los partidos de liga. Tengo que seguir trabajando para estar a la altura del nivel de la competencia.