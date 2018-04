Para las embarazadas: especialistas recomiendan vacunarse en cualquier momento durante la gestación

Fotos IMPORTANTE. Para vacunarse, las embarazadas no necesitarán prescripción médica.

Con respecto a las embarazadas, la Sociedad Argentina de Pediatría recuerda que la recomendación es vacunarse en cualquier momento durante la gestación y en el caso de las puérperas (que han parido recientemente y que no hubiesen recibido la vacuna), se aconseja recibir la inmunización preferentemente al egresar de la maternidad y cómo máximo durante los 10 días posteriores al nacimiento.

En el caso de los mayores de 2 años, la vacuna está incluida en el Calendario Nacional para aquellos que presenten enfermedades asociadas que hagan que las complicaciones de la gripe pongan en riesgo su salud.

La vacuna antigripal se puede administrar sola o conjuntamente con otras vacunas y la protección se alcanza entre las 2 y 3 semanas posteriores a la aplicación. De hecho los especialistas de la SAP aconsejan, en el caso de los niños no perder la oportunidad de dar otras vacunas importantes e incluidas también en el calendario nacional de inmunizaciones, como por ejemplo la vacuna contra el neumococo, para la prevención de enfermedades neumocócicas como la meningitis y la neumonía, y su indicación son 3 dosis a los 2, 4 y 12 meses.

Cómo evitar el contagio

Para evitar los contagios, se aconseja evitar exponer al niño cerca de personas enfermas, y si ya se contagió, apartarlo para proteger a los otros niños y a los adultos mayores; lavarle las manos con agua y jabón frecuentemente; usar alcohol en gel; taparle la boca y la nariz con una bufanda o pañuelo o cubriendo el cochecito cuando sale a la calle; no llevarlo a lugares con mucha circulación de gente; y no enviar al niño a la guardería en los primeros meses de vida, de ser posible. En el caso que concurra, no asistir mientras dura la enfermedad.