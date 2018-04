Central Córdoba se mide con Gimnasia y Esgrima de Mendoza

Fotos De ganar, el “Tren del Oeste” tiene un altísimo porcentaje del ascenso a la B Nacional.

Hoy 14:54 -

Central Córdoba visita esta noche, desde las 21.30, a Gimnasia y Esgrima de Mendoza, en lo que será una final anticipada por el primer ascenso a la B Nacional.



El cotejo, que corresponde a la cuarta y penúltima fecha del Pentagonal Final, tendrá al bahiense Fernando Marcos como juez principal.

Tras el fallo del Tribunal de Disciplina del Consejo Federal de AFA, que le dio los tres puntos al Ferro en el cotejo suspendido ante Estudiantes de Río Cuarto, la cima del Pentagonal quedó compartida por mendocinos y santiagueños, con seis puntos cada uno.

Ambos ganaron sus dos compromisos y ya cumplieron con su fecha libre (Central en la primera y Gimnasia, en la segunda).



El primer ascenso quedó prácticamente reducido a un mano a mano entre el Lobo y el Ferro, salvo unas mínimas chances que mantiene Defensores de Belgrano de Villa Ramallo (4 y quedó libre en esta fecha) de forzar un partido desempate con Central o Gimnasia o bien un triangular desempate con ambos. Para que ello suceda, hoy debería darse un empate en Mendoza.

Si hay un ganador, no solamente Defensores quedará marginado de la lucha por el ascenso, si no que ese vencedor conseguirá un altísimo porcentaje del ascenso, ya que le sacaría a su rival de hoy tres puntos con tres por jugar.

Cabe recordar que, en la última fecha, Central Córdoba recibirá a Defensores de Belgrano y Gimnasia será visitante de colista y eliminado Estudiantes (0). Quedará libre el otro equipo ya eliminado: Juventud Unida Universitario de San Luis (4).

Para el choque crucial de esta noche, el entrenador Gustavo Coleoni mantendrá una duda hasta último momento y la misma está en el arco. Es que César Taborda, que se lesionó ante Estudiantes y no jugó la fecha pasada en el triunfo por 3 a 1 ante Juventud Unida, viajó con la delegación aunque sus chances de atajar hoy son mínimas.



De hecho es muy probable que no pueda ir ni al banco (por eso el "Sapo" hizo viajar a los tres arqueros del plantel. Pero el último intento será hoy con una infiltración a la que será sometido el ex arquero de Estudiantes de La Plata, para ver como responde.

En caso no poder ser de la partida Taborda, el arco seguirá siendo custodiado por Leonel Caffaratti. El resto, será el mismo equipo que venció a los puntanos, incluso con el colombiano Wilson Palacios Hurtado, que seguirá jugando en lugar del lesionado Héctor Cuevas (también viajó con la delegación, pero no estaría ni en el banco y allí se sentaría Mauro Barraza).

En el local, dirigido por el ex entrenador de Central Córdoba, Marcelo Fuentes, se anuncia un solo cambio: el ingreso del lateral derecho Diego López (otro ex ferroviario) por Walter Poblete.

En el mismo escenario en el que ascendió Mitre el año pasado, y ante el mismo rival, Central Córdoba buscará esta noche dar un paso clave para concretar el operativo retorno.