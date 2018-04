Fotos Atrapan a comerciante que estafaba ofreciendo módulos habitacionales, por más de $200.000

La Oficina de Medidas Alternativas de La Banda -a cargo del Dr. Álvaro Yagüe- ordenó la aprehensión de dos hermanos acusados de estafar al menos a tres personas en la ciudad de La Banda a quienes les prometían la construcción de un módulo habitacional. Se trata de Franco y Alan D’Cons, quienes según las investigaciones, está sindicados de haber recibido más de 200.000 pesos por la construcción de propiedades y la venta de terrenos que en algunos casos no existían o que ya tienen dueño. Se gún inf o rma r o n fuentes cercanas a la investigación, las averiguaciones comenzaron cuando Brenda Gómez se presentó en la mencionada oficina y relató que ella -y al igual que otras tres personas- le habían entregado 7.000 cada uno, a los acusados. Gómez contó que a cambio del dinero, los imputados iban a darles un lugar dónde vivir. Para cometer las estafas, los acusados aducían ser empleados del Ministerio de Desarrollo, con lo cual les era ‘fácil’ poder lograr su promesa. Averiguaciones Ante la denuncia de la víctima, los instructores del Dr. Yagüe -Dra. Nieve Bravo y Mario Figueroacomenzaron con las averiguaciones y pudieron establecer que los D’Cons se dedicaban a la venta de terrenos, automóviles, motocicletas y celulares de alta gama. Además, establecieron -a través de una minuciosa investigación- que ambos utilizaban perfiles de Facebook truchos constantemente por donde contactan a las víctimas y las citaban a un lugar de calle Guido Spano y San Carlos, donde realizaban la transacción y les hacían firmar recibos. Los días pasaban y las víctimas no tenían más noticias de los acusados, ya que cerraban las redes sociales y los bloqueaban por WhatsApp. Cuando los damnificados fueron a buscarlos en los lugares donde habían entregado el dinero, descubrieron que ya no residían ahí. Ante la gran cantidad de evidencias, el fiscal solicitó la orden de la aprehensión para los hermanos. Una de las medias se hizo efectiva en la ciudad de Las Termas, donde se logró atrapar a Franco D’Cons, mientras que el otro acusado es intensamente buscado. El aprehendido será trasladado hoy al Ministerio Público para ser indagado.