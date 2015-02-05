CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 18 de Abril 2018

Hoy 22:06 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 LIBERTAD DE OPINIÓN

09.30 NICK JR.

10.30 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)

12.00 CASADOS CON HIJOS

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.15 LOS SIMPSONS

14.30 CORTÁ POR LOZANO

16.15 ELIF

19.00 PAMPITA ONLINE

20.00 NOTICIERO 7 – EDICIÓN CENTRAL

21.30 EL SULTÁN

22.30 SORTEO DE MONO BINGO

22.40 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

23.00 JUSTICIA POR MANO PROPIA

00.00 KARA PARA ASK

01.00 #HASHTAGVIAJEROS

01.05 STAFF

01.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN.


AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA

17.30 INFAMA

19.00 AMÉRICA

20.45 INTRATABLES


CANAL 7

14.00 COCINEROS

16.00 CINE CLÁSICO

17.30 SOY DEL PUEBLO

18.00 DEPORTV

19.00 TPA NOTICIAS

 

CANAL 9

14.25 CONFRONTADOS

15.30 TODAS LAS TARDES

17.10 MARIMAR

18.00 MUJERES DE NEGRO

 

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.45 OJOS QUE NO VEN

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.30 SIMONA


CANAL14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 PASIÓN POR ELTURF

14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)

15.00 RUIDO DE MOTORES

15.30 LIBERTAD DE OPINIÓN

17.00 DALE FERRO

18.00 VA DE NUEVO

18.30 PAISANOS

19.00 FANÁTICAS

20.00 TICKET AL SHOW

21.00 DE A DOS

21.30 NOTICIERO 7 (2º Edición)

22.30 SÁBADO SAGRADO


CANAL 4

13.30 POLI 24

14.00 MUNDO RALY

14.30 MUNDO MITRE - NACIONAL

B 17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 TE QUIERO BANDA

19.30 SEGURIDAD VIAL

20.00 LA CABRITA EXPRESS

20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA

21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN CENTRAL

22.00 SOLO FUTBOL

23.00 LA FIJA


PELÍCULAS

CINEMAX

06.02 RUMBO A CASA, EL VIAJE INCREÍBLE

07.41 DOS VIEJOS MÁS GRUÑONES

09.36 EL APRENDIZ DE BRUJO

11.39 GAME OF THRONES ICE AND FIRE. A FORESHADOWING

11.58 IN/MORTAL

02.17 UNA PAREJA EXPLOSIVA 3

03.58 EL APRENDIZ DE BRUJO

06.01 IN/MORTAL

08.17 LA ENTREGA INMEDIATA

10.00 UNA PAREJA EXPLOSIVA 3

11.39 MÁTALOS SUAVEMENTE


TCM

08.15 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

09.05 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)

09.30 LA NIÑERA

10.20 ETERNAMENTE AMIGAS

12.37 LAS EX NOVIAS DE MI NOVIO

14.32 HECHIZADA

16.27 EL JUEGO QUE HIZO HISTORIA

18.44 LOS MUPPETS EN EL ESPACIO

20.25 CRITTERS. EXTRAÑAS CRIATURAS

22.00 POLTERGEIST


TNT

07.02 EL HOMBRE PERFECTO

08.50 TRIUNFOS ROBADOS 5. PELEA HASTA EL FINAL

10.42 ALICIA EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS

12.34 LOS ROMPEBODAS

14.43 LA ENTREGA INMEDIATA

16.21 ALEXANDER Y UN DÍA TERRIBLE, HORRIBLE, MALO... ¡MUY MALO!

17.54 RESCATE DEL METRO 123

19.54 AL FILO DEL MAÑANA

22.00 GUARDIANES DE LA GALAXIA

00.28 KUNG-FUSIÓN


SPACE

06.55 ÉRASE UNA VEZ EN MÉXICO

08.52 ONG BAK. EL INICIO

10.47 LA VENGANZA DEL YETI

12.29 LA MALDICIÓN DE LAS HORMIGAS GIGANTES

14.08 GREMLINS

16.18 EL HALCÓN ANDA SUELTO

18.14 ZONA DE IMPACTO

20.20 IDENTIDAD SUSTITUTA

22.00 BATMAN. EL CABALLERO DE LA NOCHE ASCIENDE


CINECANAL

10.00 ZOOM Y LOS SUPERHÉROES

11.15 X-MEN

13.05 EL TRANSPORTADOR

14.50 AMOR EN JUEGO

16.42 CARTAS A JULIETA

18.32 CÓMO ENTRENAR A TU DRAGÓN

20.15 CÓMO ENTRENAR A TU DRAGÓN 2

22.00 PAUL

23.50 EN LA MIRA


SONY

06.00 TEEN WOLF

07.00 SEINFELD

08.00 JOVEN Y HAMBRIENTO

08.30 BLACK-ISH

09.00 THE VOICE

13.00 AMERICAN IDOL

15.00 TEEN WOLF

17.00 JOVEN Y HAMBRIENTO

17.30 BLACK-ISH

18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

20.00 THE VOICE


A DÓNDE IR

TEATRO 25 DE MAYO (AVELLANEDA 387)

SÁBADO 21, A LAS 21.30, MARTA LLEDÓ PRESENTARÁ CONCIERTO DE PIANO Y CUARTETO. DOMINGO 6 DE MAYO, A LAS 21, “ENTRE ELLA Y YO”, OBRA TEATRAL CON SEBASTIÁN PRESTA Y SOLEDAD GARCÍA.

 EL 2 DE JUNIO, SE PRESENTARÁ MIGUEL MARTÍN, ACTOR TUCUMANO QUE PERSONIFICA AL “OFICIAL GORDILLO”. EN ESTA OPORTUNIDAD, LO HARÁ CON SU NUEVO SHOW “CHORIANDO A LO GRANDE”.


CASA DEL BICENTENARIO (OLAECHEA Y MENDOZA)

DOMINGO 22, A LAS 19.30, SE PRESENTARÁ “LA PESADA SANTIAGUEÑA”, EN EL MARCO DEL

CICLO DE RECITALES ORGANIZADOS POR SADAIC Y LA MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL.


CINE TEATRO RENZI (LA BANDA)

EL 4 DE MAYO, A LAS 22, SE PRESENTARÁ DANIEL MAGAL, EL CANTANTE JUJEÑO AUTOR DEL ÉXITO ‘CARA DE GITANA’. ESA MISMA NOCHE, ESTARÁN ‘LOS LINCES’.


FÓRUM (PERÚ 511)

SÁBADO 21, DE 15 A 20, SE PRESENTARÁ “VIRAL”.

VIERNES 4 DE MAYO, A LAS 22, SE PRESENTARÁ MIDACHI CON SU ESPECTÁCULO MIDACHI KINDON.


CINES

SUNSTAR

RAMPAGE: DEVASTACIÓN

(3D): ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

17:20 (Cast) 19:40 (Cast) 22:20

(Subt)

READY PLAYER (2D):

CIENCIA FICCIÓN, AVENTURA (+13

AÑOS)

18:30 (Cast)

READY PLAYER (3D):

CIENCIA FICCIÓN, AVENTURA (+13

AÑOS)

21:30 (Subt)

PLOEY: NUNCA VOLARÁS

SOLO (2D):

AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)

16:10 (Cast)

RAMPAGE: DEVASTACIÓN

(2D):

ACCIÓN, CIENCIA FICCIÓN (+ 13

AÑOS)

20:00 (Cast) 22:00 (Subt)

SHERLOCK GNOMES (2D):

AVENTURA (ATP)

16:10 (Cast)

UN VIAJE EN EL TIEMPO

(2D): AVENTURA (ATP)

18:00 (Cast)

UN LUGAR EN SILENCIO

(2D): TERROR (13 AÑOS)

20:30 (Cast) 22:30 (Subt) 00:30

(Subt)

COCO (2D):

AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)

17:30 (Cast)

PETER RABBIT (2D):

ANIMACIÓN (APT)

19:45 (Cast)

VERDAD O RETO (2D):

TRILLER, TERROR (+13 AÑOS)

22:00 (Subt)


HÍPER LIBERTAD

RAMPAGE: DEVASTACIÓN

ATP 13 AÑOS

CASTELLANO 3D: 20:00 (DEL

VIERNES AL MIÉRCOLES)

CASTELLANO 2D: 22:30

VERDAD O RETO ATP 13

AÑOS SUBTITULADA: 2D

CASTELLANO 2D: 20:30- 22:40

UN LUGAR EN SILENCIO

APTA 13 AÑOS

SUBTITULADA 2D: 20:50- 22:50

CASTELLANO 2D 20:50 -22:50

MAZINGER Z ATP 13 AÑOS

CASTELLANO 2D: 18:10 (TODOS LOS

DÍAS)

TITANES DEL PACÍFICO

APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 17:40- (TODOS

LOS DÍAS)

LAS TRAVESURAS DE

PETER RABBIT ATP

CASTELLANO 2D 18:40 (TODOS LOS

DÍAS)


 
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