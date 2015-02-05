CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 18 de Abril 2018
Por El Liberal
Hoy 22:06 -
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 LIBERTAD DE OPINIÓN
09.30 NICK JR.
10.30 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)
12.00 CASADOS CON HIJOS
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN
14.00 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.15 LOS SIMPSONS
14.30 CORTÁ POR LOZANO
16.15 ELIF
19.00 PAMPITA ONLINE
20.00 NOTICIERO 7 – EDICIÓN CENTRAL
21.30 EL SULTÁN
22.30 SORTEO DE MONO BINGO
22.40 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA
23.00 JUSTICIA POR MANO PROPIA
00.00 KARA PARA ASK
01.00 #HASHTAGVIAJEROS
01.05 STAFF
01.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN.
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA
17.30 INFAMA
19.00 AMÉRICA
20.45 INTRATABLES
CANAL 7
14.00 COCINEROS
16.00 CINE CLÁSICO
17.30 SOY DEL PUEBLO
18.00 DEPORTV
19.00 TPA NOTICIAS
CANAL 9
14.25 CONFRONTADOS
15.30 TODAS LAS TARDES
17.10 MARIMAR
18.00 MUJERES DE NEGRO
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.45 OJOS QUE NO VEN
18.30 PASAPALABRA
20.00 TELENOCHE
21.30 SIMONA
CANAL14
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 PASIÓN POR ELTURF
14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)
15.00 RUIDO DE MOTORES
15.30 LIBERTAD DE OPINIÓN
17.00 DALE FERRO
18.00 VA DE NUEVO
18.30 PAISANOS
19.00 FANÁTICAS
20.00 TICKET AL SHOW
21.00 DE A DOS
21.30 NOTICIERO 7 (2º Edición)
22.30 SÁBADO SAGRADO
CANAL 4
13.30 POLI 24
14.00 MUNDO RALY
14.30 MUNDO MITRE - NACIONAL
B 17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 TE QUIERO BANDA
19.30 SEGURIDAD VIAL
20.00 LA CABRITA EXPRESS
20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA
21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN CENTRAL
22.00 SOLO FUTBOL
23.00 LA FIJA
PELÍCULAS
CINEMAX
06.02 RUMBO A CASA, EL VIAJE INCREÍBLE
07.41 DOS VIEJOS MÁS GRUÑONES
09.36 EL APRENDIZ DE BRUJO
11.39 GAME OF THRONES ICE AND FIRE. A FORESHADOWING
11.58 IN/MORTAL
02.17 UNA PAREJA EXPLOSIVA 3
03.58 EL APRENDIZ DE BRUJO
06.01 IN/MORTAL
08.17 LA ENTREGA INMEDIATA
10.00 UNA PAREJA EXPLOSIVA 3
11.39 MÁTALOS SUAVEMENTE
TCM
08.15 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
09.05 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)
09.30 LA NIÑERA
10.20 ETERNAMENTE AMIGAS
12.37 LAS EX NOVIAS DE MI NOVIO
14.32 HECHIZADA
16.27 EL JUEGO QUE HIZO HISTORIA
18.44 LOS MUPPETS EN EL ESPACIO
20.25 CRITTERS. EXTRAÑAS CRIATURAS
22.00 POLTERGEIST
TNT
07.02 EL HOMBRE PERFECTO
08.50 TRIUNFOS ROBADOS 5. PELEA HASTA EL FINAL
10.42 ALICIA EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS
12.34 LOS ROMPEBODAS
14.43 LA ENTREGA INMEDIATA
16.21 ALEXANDER Y UN DÍA TERRIBLE, HORRIBLE, MALO... ¡MUY MALO!
17.54 RESCATE DEL METRO 123
19.54 AL FILO DEL MAÑANA
22.00 GUARDIANES DE LA GALAXIA
00.28 KUNG-FUSIÓN
SPACE
06.55 ÉRASE UNA VEZ EN MÉXICO
08.52 ONG BAK. EL INICIO
10.47 LA VENGANZA DEL YETI
12.29 LA MALDICIÓN DE LAS HORMIGAS GIGANTES
14.08 GREMLINS
16.18 EL HALCÓN ANDA SUELTO
18.14 ZONA DE IMPACTO
20.20 IDENTIDAD SUSTITUTA
22.00 BATMAN. EL CABALLERO DE LA NOCHE ASCIENDE
CINECANAL
10.00 ZOOM Y LOS SUPERHÉROES
11.15 X-MEN
13.05 EL TRANSPORTADOR
14.50 AMOR EN JUEGO
16.42 CARTAS A JULIETA
18.32 CÓMO ENTRENAR A TU DRAGÓN
20.15 CÓMO ENTRENAR A TU DRAGÓN 2
22.00 PAUL
23.50 EN LA MIRA
SONY
06.00 TEEN WOLF
07.00 SEINFELD
08.00 JOVEN Y HAMBRIENTO
08.30 BLACK-ISH
09.00 THE VOICE
13.00 AMERICAN IDOL
15.00 TEEN WOLF
17.00 JOVEN Y HAMBRIENTO
17.30 BLACK-ISH
18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
20.00 THE VOICE
A DÓNDE IR
TEATRO 25 DE MAYO (AVELLANEDA 387)
SÁBADO 21, A LAS 21.30, MARTA LLEDÓ PRESENTARÁ CONCIERTO DE PIANO Y CUARTETO. DOMINGO 6 DE MAYO, A LAS 21, “ENTRE ELLA Y YO”, OBRA TEATRAL CON SEBASTIÁN PRESTA Y SOLEDAD GARCÍA.
EL 2 DE JUNIO, SE PRESENTARÁ MIGUEL MARTÍN, ACTOR TUCUMANO QUE PERSONIFICA AL “OFICIAL GORDILLO”. EN ESTA OPORTUNIDAD, LO HARÁ CON SU NUEVO SHOW “CHORIANDO A LO GRANDE”.
CASA DEL BICENTENARIO (OLAECHEA Y MENDOZA)
DOMINGO 22, A LAS 19.30, SE PRESENTARÁ “LA PESADA SANTIAGUEÑA”, EN EL MARCO DEL
CICLO DE RECITALES ORGANIZADOS POR SADAIC Y LA MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL.
CINE TEATRO RENZI (LA BANDA)
EL 4 DE MAYO, A LAS 22, SE PRESENTARÁ DANIEL MAGAL, EL CANTANTE JUJEÑO AUTOR DEL ÉXITO ‘CARA DE GITANA’. ESA MISMA NOCHE, ESTARÁN ‘LOS LINCES’.
FÓRUM (PERÚ 511)
SÁBADO 21, DE 15 A 20, SE PRESENTARÁ “VIRAL”.
VIERNES 4 DE MAYO, A LAS 22, SE PRESENTARÁ MIDACHI CON SU ESPECTÁCULO MIDACHI KINDON.
CINES
SUNSTAR
RAMPAGE: DEVASTACIÓN
(3D): ACCIÓN (+ 13 AÑOS)
17:20 (Cast) 19:40 (Cast) 22:20
(Subt)
READY PLAYER (2D):
CIENCIA FICCIÓN, AVENTURA (+13
AÑOS)
18:30 (Cast)
READY PLAYER (3D):
CIENCIA FICCIÓN, AVENTURA (+13
AÑOS)
21:30 (Subt)
PLOEY: NUNCA VOLARÁS
SOLO (2D):
AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)
16:10 (Cast)
RAMPAGE: DEVASTACIÓN
(2D):
ACCIÓN, CIENCIA FICCIÓN (+ 13
AÑOS)
20:00 (Cast) 22:00 (Subt)
SHERLOCK GNOMES (2D):
AVENTURA (ATP)
16:10 (Cast)
UN VIAJE EN EL TIEMPO
(2D): AVENTURA (ATP)
18:00 (Cast)
UN LUGAR EN SILENCIO
(2D): TERROR (13 AÑOS)
20:30 (Cast) 22:30 (Subt) 00:30
(Subt)
COCO (2D):
AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)
17:30 (Cast)
PETER RABBIT (2D):
ANIMACIÓN (APT)
19:45 (Cast)
VERDAD O RETO (2D):
TRILLER, TERROR (+13 AÑOS)
22:00 (Subt)
HÍPER LIBERTAD
RAMPAGE: DEVASTACIÓN
ATP 13 AÑOS
CASTELLANO 3D: 20:00 (DEL
VIERNES AL MIÉRCOLES)
CASTELLANO 2D: 22:30
VERDAD O RETO ATP 13
AÑOS SUBTITULADA: 2D
CASTELLANO 2D: 20:30- 22:40
UN LUGAR EN SILENCIO
APTA 13 AÑOS
SUBTITULADA 2D: 20:50- 22:50
CASTELLANO 2D 20:50 -22:50
MAZINGER Z ATP 13 AÑOS
CASTELLANO 2D: 18:10 (TODOS LOS
DÍAS)
TITANES DEL PACÍFICO
APTA 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 17:40- (TODOS
LOS DÍAS)
LAS TRAVESURAS DE
PETER RABBIT ATP
CASTELLANO 2D 18:40 (TODOS LOS
DÍAS)