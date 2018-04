El Gobernador estuvo alentando a sus hijos

Hoy 23:37 -

Como ya es habitual, el gobernador de la provincia Dr. Gerardo Zamora se hizo presente en los partidos de Santiago Lawn Tennis Club de la Liga Infantil (Lifi). En cancha de Abogados, el “Rojiblanco” recibió a Sarmiento. Valentino (2007) y Nazareno (2009) son los hijos del Gobernador y su papá estuvo apoyándolos.

Los resultados de la cuarta fecha fueron:

Cat. 2005: Lawn Tennis 0, Sarmiento 1; Galguitos 3, Estrella Roja 4; Comercio 0, Valoy 1; Donis 9, Tricolor 0; Güemes 3, Ferroviaritos 0; Estrella del Sur 5, Niños Unidos 1.

Cat. 2006: Lawn Tennis 0, Sarmiento 6; Galguitos 1, Estrella Roja 0; Comercio 0, Valoy 2; Donis 6, Tricolor 1; Güemes 7, Ferroviaritos 2; Estrella del Sur 4, Niños Unidos 0.

Cat. 2007: Lawn Tennis 0, Sarmiento 0; Galguitos 0, Estrella Roja 4; Comercio 3, Valoy 1; Donis 8, Tricolor 2; Güemes 7, Ferroviaritos 2; Estrella del Sur 4, Niños Unidos 2.

Cat. 2008: Lawn Tennis 1, Sarmiento 1; Galguitos 0, Estrella Roja 6; Comercio 1, Valoy 2; Donis 10, Tricolor 2; Güemes 3, Ferroviaritos 0; Estrella del Sur 0, Niños Unidos 5.

Cat. 2009: Lawn Tennis 0, Sarmiento 1; Galguitos 1, Estrella Roja 8; Comercio 1, Valoy 1; Donis 5, Tricolor 1; Güemes 1, Ferroviaritos 0; Estrella del Sur 1, Niños Unidos 0.

Quinta fecha (domingo): Estrella Roja vs. Güemes, Ferroviaritos vs. Tricolor, Donis vs. Lawn Tennis, Sarmiento vs. Estrella del Sur, Niños Unidos vs. Comercio, Valoy vs. Golcito.