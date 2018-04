Erik Lamela comenzó a tener ritmo futbolístico

Fotos CAMBIO. El futbolista argentino ingresó en el segundo tiempo por el brasileño Lucas Moura y así procura volver a su estado ideal.

18/04/2018 -

El mediocampista argentino Erik Lamela sumó minutos ayer al ingresar en el segundo tiempo durante el empate de su equipo, Tottenham, contra Brighton And Hove 1 a 1 como visitante, en el partido adelantado de la 35ª fecha de la Liga de Inglaterra.

El delantero inglés Harry Kane (45’ PT) abrió la cuenta para el conjunto londinense dirigido por el argentino Mauricio Pochettino, al tiempo que el atacante alemán Pascal Grob (5’ ST) igualó para el dueño de casa.

Lamela (ex River Plate) entró al campo a los 28 minutos del complemento, en lugar del brasileño Lucas Moura, mientras que el defensor nacional Juan Foyth (ex Estudiantes de La Plata) estuvo en el banco de suplentes del equipo, pero no entró al campo.

La fecha continuará hoy con el duelo entre Bournemouth y Manchester United (Sergio Romero y Marcos Rojo), a las 15.45 (hora argentina), en el estadio Dean Court.