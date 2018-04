Natacha Jaitt ratificó que "hay famosos involucrados" en la causa de abusos

Fotos POSTURA. Jaitt involucró a "famosos" en los abusos en Independiente, pero sigue sin dar nombres ni pruebas.

18/04/2018 -

La mediática Natacha Jaitt ratificó que "hay famosos involucrados" en la causa por abusos en Independiente, pero que no va a dar los nombres "para no entorpecer la causa".

Jaitt, al salir de la UFI 4 de Avellaneda donde volvió a prestar declaración testimonial, aseguró: "Hay famosos, empresarios, políticos, pero para no entorpecer la causa, ya saldré a revelar los nombres" a la Justicia.

La mediática destacó que "aportó más datos y pruebas de chicos abusados, de la gran mafia en sociedad de esta red" y señaló que declaró otra vez "porque el abogado de Cohen Arazi entorpeció mi declaración anterior".

"Pido a cualquier chico que me está escuchando que quiera contarme a mí, a Natacha Jaitt, cosas que le hayan pasado con Cohen Arazi, con esta red de pedofilia, con Bustos, y por intermedio mío van a estar protegidos y van a estar acá, en la causa", expresó la mediática.

"Chicos que me están escuchando, me ubican a mí, a Natacha Jaitt, y yo los protejo y los cuido. Yo les doy protección contra los abusos, pedofilia, trata, lo que fuese; no tengan miedo en hablar. Madres que sepan que sus chicos fueron abusados por esta red, no tengan miedo, úsenme a mí", enfatizó.

Y señaló: "Hago este anuncio por pedido de la Fiscalía (a los chicos y madres de los chicos). Es el momento de que mucha gente de la AFA sea investigada".

Antes de ingresar a declarar, su abogado José Gutiérrez destacó que Jaitt "aportará las pruebas en su momento, no sé si hoy" e insistió en que la mujer "está recibiendo amenazas de muerte".

Jaitt vinculó en el programa de Mirtha Legrand a periodistas, políticos y famosos -aunque sin aportar pruebas- con los abusos sexuales a menores del club de Avellaneda.