La confesión del asesino del colectivero: "Nos mandamos una cagada, loco"

Fotos Los jóvenes fueron puestos a disposición de la Justicia.

Hoy 07:59 -

"Nos mandamos una cagada loco, con "El viejo" matamos al colectivero", fueron las palabras de uno de los detenidos por el brutal asesinato del chofer de colectivo que tuvo lugar el pasado domingo tras una discusión por la sube.

Así lo reveló el testigo que se presentó ante la Justicia para ayudar a capturar a Rodolfo Osorio, alias "Rodolfito", de 17 años y a Jonathan Maximiliano Acevedo, conocido como "Viejo".

El menor, que fue quien peleó con Leandro Alcaraz, por la SUBE le dijo también cómo ocurrieron los hechos: "En el camino discutí porque el chofer me quería cobrar el boleto y yo no tenía saldo en mi tarjeta SUBE. Como el colectivero `se zarpó´ y me empezó a bardear, así que lo llamé al "Viejo" para que me lleven un fierro y lo pusimos".

Te recomendamos: Matan a colectivero que se negó a llevarlos porque no tenían la Sube

Ambos fueron detenidos tras allanamientos realizados en sus viviendas, ubicadas en cercanías a donde ocurrió el hecho.

Alcaraz, que tenía franco el domingo y que decidió trabajar para poder estar con su hija que cumplía años el lunes, tenía 26 años. Sus compañeros lo despidieron ayer entre lágrimas y pedido de Justicia.