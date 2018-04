Ancianos tucumanos fueron estafados mediante el "cuento del tío"

20/04/2018 -

Dos jujeños fueron detenidos por la policía al ser sospechosos de haber estafado, mediante el cuento del tío, a varias personas en esta provincia. Los pesquisas creen que podrían haber obtenido casi $1 millón realizando casi la misma operatoria. El último hecho se produjo la semana pasada. Uno de los integrantes de la banda llamó por teléfono a la casa de una mujer de 80 años. Uno de los estafadores, haciéndose pasar por un hijo de la mujer, le dijo: "mamá, mirá que los billetes de $100 no van a valer más. Justo estoy en el banco y te voy a mandar a un hombre así te busque la plata y la podamos cambiar". La víctima, según consta en el parte policial, buscó entre sus pertenencias todos los billetes de esa denominación. En total, habría embolsado unos $40.000 y se los entregó a la persona que debía pasar por su casa, tal como había acordado. Horas después, al no tener novedades, llamó a su hijo y este le dijo que nunca se había comunicado con ella y que la habían engañado. Un hecho similar se produjo el 2 de marzo. Una mujer de 92 años también recibió el llamado de una supuesta hija que le pedía que cambiara los billetes de $100. En este caso, el embaucador se hizo pasar por empleado del Banco Nación. Un equipo de la división Delitos contra la Propiedad, al mando de los comisarios José Díaz y Ángel Álvarez, obtuvo algunas imágenes registradas por las cámaras de seguridad de comercios y viviendas cercanas a la de la víctima. Se vio el rostro de un sospechoso, pero no se lo pudo identificar. Sin embargo, un testigo les confirmó a los policías que el embaucador se movía en un auto blanco y aportó su dominio.