"Si yo era Secretario de Seguridad a Maldonado no le pasaba lo que le pasó"

El ex secretario de Seguridad, Sergio Berni, aseguró hoy que si hubiera continuado en su cargo, a Santiago Maldonado "no le hubiera pasado lo que pasó", aunque consideró que "es probable que se haya ahogado".

En declaraciones a C5N, expresó: "No tenga ninguna duda que si yo era secretario de Seguridad, a Santiago Maldonado no le hubiera pasado lo que le pasó. Claramente lo que sucedió fue por falta de control en el accionar de la Gendarmería".

De todas formas, manifestó que "es probable" que el artesano se haya ahogado, pero consideró que eso está estrechamente vinculado con el ingreso de los efectivos al Pu Lof de Cushamen.

Luego, se diferenció de la gestión de Patricia Bullrich: "Cuando me veían en el helicóptero, en la calle o en la Panamericana era por algo: la responsabilidad del funcionario no es sólo generar las órdenes, sino que también tiene que poner límites. El Estado debería haber estado presente regulando los mecanismos del accionar de los gendarmes".

"Cuando hay operativos policiales y no hay funcionarios es porque no se quieren hacer cargo, tienen miedo o no saben cómo hacerlo", cuestionó.

Por otro lado, hizo referencia al asesinato del colectivero Leandro Alcaraz y consideró que hechos como este marcan un "retroceso en materia policial".

Por último, dijo que está "en el extremo opuesto" en cuanto a la ideología de Bullrich, pero aseguró que "la ve trabajar".