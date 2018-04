Petróleo sangriento: ¿Por qué Siria? (Tercera parte)

21/04/2018 - L a situación estratégica y geopolítica de Siria la convirtió en el corazón del mundo. Así como es el corazón humano un órgano pequeño en el cuerpo, pero el más importante y responsable de la vida, Siria, por más que sea un país chico de superficie (después de haber sido dividido y achicado a través de la guerras e invasiones desde el comienzo de su historia registrada), es tan importante y latente para el resto del mundo. Situada en el centro de Oriente Medio, Siria es el puente natural entre Asia Menor y Egipto, y entre el Mediterráneo y el Golfo Pérsico, su costa ha sido siempre un punto obligado de tránsito de las principales redes comerciales entre Asia, África y Europa. Por lo tanto, Siria es país clave para quien quiera controlar Oriente Medio y sus rutas comerciales. Esta es una de las razones más grandes que llevaron a este territorio a ser invadido o conquistado, desde la aparición de los primeros estados, por todos los poderes hegemónicos de la zona: cananitas, fenicios, hebreos, asirios, egipcios, babilonios, hititas, persas, macedonios... Algo que nos conduce a un comienzo de este hilo de Ariadna que parecía no tener principio ni fin, pues la historia se ha ido repitiendo y se repite tanto de diferentes versiones o copias modificadas acorde a las circunstancias y necesidades políticas, pero solo con nuevos actores , de manera que se puede decir con claridad que las luchas antiguas de poder entre imperios y estados por la ruta de seda que conectaba el oriente con el occidente por medio de una red de rutas comerciales, se representa en la actualidad con la lucha por las rutas, redes y líneas del petróleo, el gas y los otro recursos naturales y como pasaba la ruta de seda por Siria, hoy pasan la redes de gas por las cuales se arma una guerra de semejante agresividad para apoderarse y tener el control del gasoducto después de que Siria había rechazado una propuesta de Qatar “aliada de Estados U n i d o s ” p a r a construir un gasoducto que habr ía de at ravesar Arabia Saudí, Jordania y Siria, enlazando con Turquía antes de llegar a Europa. El soñado gasoducto permitiría al gas aumentar tanto el volumen de sus exportaciones, como reducir los costos y limitaciones de volumen que impone el transporte marítimo, algo que perjudicaría a los aliados de Siria: Rusia e Irán. Estados Unidos se sumó a la guerra de los gasoductos con la propuesta de Nabuco: un gasoducto que aspiraba a evitar las zonas de influencia rusa y pujar de las reservas del mar Negro y de Asia Central. Sin embargo, los gasoductos diseñados por Rusia se antojan más viables económicamente, dadas las amplias reservas con las que cuenta el país. Entonces, la primera razón es el gas. La segunda es la alianza de Siria, que no agrada ni beneficia a Europa ni a Estados Unidos, que está en “guerra fría” con Rusia (aunque ya no la es para el pueblo sirio que se está muriendo quemado con los fuegos de los bombardeos) desde hace cien años aproximadamente, y que al parecer esta última encontró el momento de atender a la necesidad de terminar con el control unilateral del mundo, y el nacimiento y crecimiento de otro polo que puede poner límites a un capitalismo que cada vez que siente hambre sale a saciarse con la sangre de los pueblos y que convirtió el mundo en un selva sin ética ni moral. Principalmente estos son las razones de elegir a Siria, sin otros motivos, no puedo creer que a ninguna potencia invasora le preocupe el bienestar del pueblo del país que pretenden invadir, ni su democracia o libertad. Todas las guerras tienen fondo y trasfondo económico, por más que levantan carteles contrarios.