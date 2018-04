El gobernador Zamora y la diputada Claudia de Zamora participaron del cumpleaños del Crease

21/04/2018 -

El gobernador Gerardo Zamora y la exmandataria y actual diputada nacional, Claudia de Zamora, participaron del séptimo aniversario del Centro de Rehabilitación de Adicciones Santiago del Estero (Crease) de la Fundación Nocka Munayki. Las autoridades recorrieron las instalaciones y compartieron una mañana muy amena junto con los chicos y padres que se encontraban en la institución.

El gobernador y la diputada fueron recibidos por la titular del Programa Provincial de Drogadependencia y Alcoholismo, Claudia Tarchini. Luego recibieron el saludo y el cariño de los empleados de la institución y del hermano Cristian Viscardi. También fueron recibidos con mucho amor y cariño por los chicos que se encontraban allí.

Luego de observar la sala de reuniones, acompañados por la profesora Tarchini, el gobernador y la diputada nacional visitaron el "Centro de Día", un lugar que alberga a los chicos desde las 9 hasta la tarde.

Allí observaron el área del comedor, la cocina y escucharon a los jóvenes que se desempeñan en el lugar, quienes les contaron todo el trabajo que realizan diariamente y, entre otras cosas, las clases de cocina que reciben para perfeccionarse y poder cocinar para más de 70 personas.

Luego, las autoridades recorrieron el sector de los dormitorios, el salón de usos múltiples, el gimnasio y la cocina-comedor, explicado detalladamente por los jóvenes que residen ahí.

A continuación, en el área del Cifovi (Centro Integral de Formación Vivencial), el mandatario y la legisladora visitaron el taller de carpintería y la imprenta, donde los chicos que se desempeñan allí les obsequiaron agendas producidas por ellos mismos. También, les mostraron los distintos trabajos que llevan a cabo, además de mencionar que fueron los ganadores del proyecto Santiago del Estero Net.

En la parte final del recorrido, en el que a cada paso recibieron la alegría y el amor de los jóvenes, Gerardo Zamora y Claudia de Zamora contemplaron una escultura que se encuentra en uno de los patios del Crease, "la cual hace referencia al amor más puro y sincero, como lo es de una madre a un hijo", señaló un comunicado de prensa oficial.

Finalmente, las autoridades se ubicaron en el auditorio del Crease donde soplaron las velitas y cantaron el feliz cumpleaños rodeados de todos los jóvenes y empleados del lugar, en un ambiente de muchas emociones encontradas.

Al terminar el acto, Roger, uno de los ejemplos más fuertes del Crease, que hoy está totalmente recuperado, con 38 y una familia formada, posó junto al gobernador y la diputada y visiblemente emocionado destacó el acompañamiento de todos.

La Prof. Claudia Tarchini agradeció al gobernador Gerardo Zamora y a la exmandataria y actual diputada Claudia de Zamora por asistir a la celebración de un nuevo aniversario del Crease: "La Dra. Claudia de Zamora tenía preparada esta sorpresa y no lo podemos creer. Ella es parte de la casa y el gobernador ha sido parte de todo esto y el que ha soñado todo esto desde un principio".

"Gracias a ese empujón que nos dio usted hace varios años, hoy podemos hacer todo lo que estamos haciendo" dijo y resaltó "el acompañamiento que, más allá de la función, ustedes siempre tuvieron. Es saber que están siempre, más allá de las horas".

Por su lado, Zamora destacó el aniversario de la entidad y expresó su alegría de poder compartir con "Claudia" esta celebración. "Ella me hablaba siempre durante su gestión del Crease y que venía a estas instalaciones". Agregó: "Esto no tiene sentido si no se ve lo que están haciendo con los jóvenes que pudimos conversar", al destacar el trabajo de la fundación, del Crease y todos los que trabajan en el centro, a los que agradeció por su labor.