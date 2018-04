Mellizos de cinco años murieron al incendiarse una vivienda

Fotos DOLOR. Los vecinos llamaron a los bomberos ante el incendio de una casa, pero nada se pudo hacer para salvar a los hermanitos.

22/04/2018 -

Una nena y un nene de 5 años, hermanos mellizos, murieron ayer por la mañana cuando se incendió la vivienda en la que dormían en el partido bonaerense de Pilar, y la principal hipótesis que se investiga es si se trató de un desperfecto en un aparato eléctrico, ya que su madre no se encontraba en ese momento, informaron fuentes policiales.

El hecho ocurrió en una casa de un ambiente ubicada en Bergantín República al 1700, del barrio Peruzzotti, donde concurrieron los bomberos de Pilar por un llamado de los vecinos.

Según las fuentes, una vez que controlaron el fuego, los bomberos hallaron muertos a los mellizos dentro de la vivienda, y en principio se cree que el deceso se produjo por inhalación de monóxido de carbono.

No obstante, la policía y los bomberos continúan con los peritajes para establecer los motivos del incendio, ya que los niños vivían en la casa con su madre de 25 años, quien no se encontraba al momento del siniestro y de quien no trascendió su identidad.

Trabajaron en el lugar personal de la Comisaría 1ª de Pilar, de los Bomberos Voluntarios de ese distrito y de Defensa Civil.

El año pasado, en esta misma ciudad, también hubo un incendio de una vivienda que tuvo como resultado el fallecimiento de gemelos de 6 años de edad, en una trágica coincidencia.