Mitre se enfrenta con Gimnasia y Esgrima

Fotos Mitre debe seguir sumando, para depender de sí mismo.

Hoy 14:41 -

Los malos últimos resultados complicaron bastante a Mitre, que pasó de tener casi garantizada su permanencia en la B Nacional a tener que remarla bastante.

En ese marco visitará esta tarde, desde las 17, a Gimnasia y Esgrima de Jujuy, con el arbitraje del cordobés Jonathan Correa y por la vigésimo cuarta y penúltima fecha del certamen.

Lo importante es que el equipo de Arnaldo Sialle sigue dependiendo de sí mismo para zafar del descenso. Pero para eso necesita sumar cuatro de los seis puntos que le restan disputar.

En consecuencia, está obligado a sumar hoy en Jujuy, ya sea uno o tres. Si se consiguen los tres, será mucho mejor.

Pero si no se puede ganar, siempre es importante no perder. Y mucho más en este caso, porque con un empate hoy Mitre seguiría dependiendo de sí mismo, aunque en la última fecha (de local ante Los Andes) no le quedará otra alternativa que conseguir el triunfo.

El Aurinegro viene golpeado porque la fecha pasada perdió en casa un partido clave y ante un rival directo como Villa Dálmine (1 a 0).

Esa fue la segunda caída consecutiva del equipo santiagueño, ya que en la fecha 22 había perdido en Junín, 2 a 1 ante Sarmiento. Y de los últimos nueve puntos que disputó, apenas cosechó uno y fue el que consiguió de manera agónica ante Quilmes, como local, cuando perdía 1 a 0 y lo empató sobre la hora.

Esos malos resultados complicaron sobremanera un objetivo que parecía al alcance de la mano para Mitre, pero que ahora deberá esforzarse mucho para conseguirlo.

Para el compromiso de esta tarde en "La Tacita de Plata", "Cacho" Sialle realizará una sola variante con respecto al equipo que viene de caer ante Dálmine.

El lateral derecho Hugo Silva ya purgó la fecha de suspensión y retornará al equipo titular en reemplazo de Joel Sacks, que justamente había ocupado su lugar ante el conjunto de Campana.

Mitre necesita recuperar la confianza y volver a ser aquel equipo duro para cualquier rival. Está ante una situación límite y deberá apelar a la personalidad y carácter para salir a flote en un momento delicado. Y esa respuesta espera ver el DT esta tarde, ya que confía plenamente en este grupo y confía en que el objetivo se podrá cumplir, aunque para ello haya que esperar hasta la última fecha.