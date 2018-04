Coleoni: "Ascendimos por nuestra forma de jugar"

Fotos BALANCE. Coleoni se mostró emocionado por la coronación del Ferro y por su primer título como DT.

Notas Relacionadas

Locura y delirio en el Oeste

23/04/2018 -

Con lágrimas en los ojos provocadas por la emoción, el entrenador de Central Córdoba, Gustavo Coleoni habló tras el partido que coronó al Ferro como campeón del Torneo Federal A, por lo cual logró recuperar la categoría perdida la temporada pasada.

En diálogo con EL LIBERAL, en plena vuelta olímpica Coleoni aseguró que fueron justos vencedores por la forma de jugar de su equipo en todas las canchas. Además agradeció a la dirigencia por el apoyo brindado.

"La culminación de la etapa anterior no fue buena, después de haber hecho una buena campaña, pero no se logró lo que buscábamos. La dirigencia me dio la posibilidad de armar el equipo que yo quería y darle una identidad. Por suerte los resultados acompañaron", fueron las primeras palabras del entrenador luego de la victoria por 2-1 ante Defensores de Belgrano de Villa Ramallo.

Al ser consultado sobre por qué Central logró quedarse con el ascenso, el DT aseguró que fue por la forma de afrontar los partidos.

"El equipo que más se animaba a jugar fuimos nosotros y el premio a eso es el poder ascender".

Esta consagración es la primera que logra el cordobés en su carrera como entrenador y aseguró que lo vive con emoción.

"Es mi primer ascenso como DT. Lo estoy disfrutando mucho. Después de casi cinco veces que me tocó mirar al otro equipo dar la vuelta olímpica".

"Esta vez, el de arriba me apuntó y me dijo ‘hoy te toca a vos’", añadió.

"Hoy le agradezco a Dios, a toda mi familia que me bancó en esta locura del fútbol. Perdí muchas cosas por ir atrás de la pelota, pero hoy estoy viviendo algo único. Saber que cumpliste con tu objetivo es algo muy satisfactorio", completó.

Luego, Coleoni analizó el juego ante el Granate.

"La ansiedad nos jugó en contra unos pocos minutos, pero después nos serenamos y logramos plasmar en la cancha lo que nos propusimos en la semana. Defensores es un equipo complicado y hoy (por ayer) quedó demostrado. No vinieron a perder, pero Central Córdoba lo superó", opinó.

Por último, habló de su futuro y pidió continuar al frente del equipo.

"Por ahora sólo pienso en festejar. El futuro no sé que me depara, pero sólo pienso en seguir aquí. Es un club muy grande. con gente que busca el bien. Me trataron muy bien y soy un agradecido", concluyó.