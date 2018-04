Barrionuevo dijo que no vetará a Cristina y que "es bienvenida"

Fotos REFLEXIÓN. El interventor del justicialismo, Luis Barrionuevo, reafirmó su postura de "abrir las puertas a todos" los dirigentes.

23/04/2018 -

El interventor del PJ, Luis Barrionuevo, dijo que la senadora Cristina Kirchner "es bienvenida" si quiere incorporarse al partido, al reafirmar la postura de "abrir las puertas a todos", incluso a los que formaron otros espacios políticos por fuera del justicialismo.

"Si viene, bienvenida sea. No debe haber restricciones para nadie", señaló Barrionuevo en radio Mitre. Y agregó: "El que quiere ser candidato que se presente en las Paso", agregó: "Si el kirchenrismo quiere competir que venga al peronismo".

El sindicalista gastronómico denunció, además, que la sede del PJ, en Matheu 130, fue apedreada. Buscan detectar a los vándalos con las cámaras de seguridad.

"Vamos a instalar el peronismo del futuro. Estamos convencidos de eso. A partir del día que empezamos a trabajar nos llueven pedidos de todo el país", resaltó.

Al ser consultado sobre un candidato a presidente para el 2019, dijo: "No nos preocupa. Nos preocupa que estén adentro (del PJ). Hoy hay candidatos. No puedo hablar de gobernadores, salvo de Urtubey, que deja su provincia. Está Massa que está boyando. Está De la Sota. Y no sé si habrá otros. Tal vez hay algún tapado. Todo será dentro del peronismo", remarcó.