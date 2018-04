La recuperación suele demorar personas alérgic

24/04/2018 -

La Dra. María Luisa Rogel consideró necesario brindar una serie de recomendaciones a la comunidad para evitar los casos o bien tratarse adecuadamente.

"Ante un posible caso de conjuntivitis no hay que automedicarse y asistir a un especialista lo antes posible, porque se ven muchos casos en los niños, sobre todo en aquellos que no tienen el mecanismo de defensa alto. En esos casos, si no soy bien tratados, a tiempo, pueden dejar lesiones a nivel de la córnea, porque una vez que la conjuntiva es tomada puede acompañar un cuadro que se llama queratoconjuntivitis, el cual toma también la córnea", explicó la doctora.

Asimismo comentó que los casos que se registran ahora "son más duraderos porque generalmente atacan a personas alérgicas, lo que agrava el cuadro y la recuperación es más prolongada".