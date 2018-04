"La sociedad debe preservar sus bienes culturales"

Fotos ENTREVISTA. El profesor Jorge Olveda García estuvo de visita en nuestra provincia.

24/04/2018 -

La protección y conservación del patrimonio cultural debe ser una tarea ineludible para cada sociedad, pues no alcanza con la legislación y la existencia de instituciones oficiales y privadas para lograr esos objetivos, sostuvo el Prof. Dr. Jorge Olveda García, especialista en la materia, en su visita a Santiago del Estero.

En ese sentido, el catedrático mexicano afirmó: "Un Estado puede tener una legislación muy adecuada y contar con presupuesto, pero si la sociedad no protege su patrimonio no va a alcanzar una ley, ni los recursos si la sociedad no actúa como primer protector de esos bienes culturales. Éstos no son del gobierno, ni de las instituciones, por lo que la sociedad es la que debe considerarlos como propios".

Una consecuencia de no preservar adecuadamente los bienes culturales es que puede perderse parte de la identidad de un pueblo. Para ello, es indispensable "educar a las personas en este concepto de proteger al patrimonio cultural", manifestó el entrevistado.

En tanto, comentó que es viable la promoción del turismo cultural con el fomento de la actividad económica de las comunidades. Puso por ejemplo a Europa, donde los visitantes extranjeros aportan millonarios ingresos a los países que tienen una larga tradición en el turismo receptivo. "Creo que el turismo y la cultura pueden ir de la mano, ayudarse mutuamente, pero con un turismo adecuado, protector del patrimonio".

Consultado sobre la legislación específica para la temática en Latinoamérica, el profesional respondió: "He observado que todos los países tienen legislación, algunas más avanzadas que otras, algunas siguiendo pautas de la Unesco, aunque la mayor parte de ellas han quedado rezagadas en el tiempo."

Con respecto a la Argentina, consideró que "cuenta con una buena legislación en la materia y sabemos que todas las leyes deben ir avanzando y actualizándose en función de los criterios internacionales y de los tribunales supranacionales. Es importante generar políticas públicas para la protección del patrimonio".