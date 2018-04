Expendedoras piden que el congelamiento del GNC se extienda a Santiago

Fotos PAUTA. La suba de abril elevó el GNC a $15. En octubre habría otra.

Mientras los dueños de las estaciones de servicio con GNC de la ciudad de Buenos Aires y el Conurbano celebraron el congelamiento por un año del precio en boca de pozo del gas que anunciaron las distribuidoras Metrogas y Gas Natural Ban, a nivel local la Cámara de Expendedores señaló que esa medida aún no está vigente para el norte del país, aunque las expendedoras locales pidieron a Energía que se extienda ese beneficio.

Desde la Cámara de Expendedores local, el presidente de la entidad Pedro Llorvandi, señaló que "nosotros estamos chequeando el tema del congelamiento del precio del gas porque no queremos causar un malentendido. En principio, la información es que congelan el precio del gas en boca de pozo para los consumidores residenciales, pero no abarcaría ni a industria ni GNC", señaló.

No obstante, indicó que "nosotros pedimos a la Secretaría de Energía que se amplíe también al GNC el congelamiento pero hasta ahora no tuvimos respuesta. Energía informó que el miércoles nos daría una respuesta pero la información oficial que tenemos es que hay una reducción del precio del gas en boca de pozo para consumidores finales, no para el GNC".

Tras el último incremento en el GNC, el combustible en Santiago quedó en una banda de precios entre los $15 y $16 el m3.

"Lo que se consiguió es que las dos distribuidoras, Metrogas y GasBan con sus comercializadoras, van a mantener el actual precio fijo regulado en pesos hasta el 30 de abril de 2019. O sea, que el costo de la materia prima para nosotros va a estar un año congelado", enfatizó Pedro González, vicepresidente de la Cámara del GNC.