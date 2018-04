FÚNEBRES | 26 de Abril de 2018

26/04/2018 -

FALLECIMIENTOS

- César Alberto Jose

- Ramón Cabrera (Buenos Aires)

- Ascención Galván (Dpto. San Martín)

- Rolendia Josefina Mansilla

- Enrique Aboslaiman (La Banda)

Sepelios Participaciones

BAZÁN, LUIS HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/18|. Su ex compañero de la secretaria tecnica control de gestion del IPVU. Arquitecto Juan Carlos Loto .Acompaña , con profundo dolor su fallecimiento se elevan oraciones en su memoria.

BAZÁN, LUIS HUGO (Bichín) (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/18|. La Empresa JLF Construcciones S.R.L. gerencia y administracion participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones por su memoria

BAZÁN, LUIS HUGO (Bichín) (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/18|. Ingeniero Miguel Angel Nieva y Flia participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones por su memoria

BAZÁN, LUIS HUGO (Bichín) (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/18|. Arquitecto Marcelo Gutierrez y familia participan con dolor su fallecimeinto y ruegan oraciones por su memoria.

BAZÁN, LUIS HUGO (Bichín) (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/18|. Su ex compañero de la secretaria técnica control de gestión del IPVU. Arquitecto Juan Carlos Loto. Acompaña con profundo dolor su fallecimiento. Se elevan oraciones en su memoria.

CABRERA, RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/18 en Buenos Aires|. Su madre Alicia Pastora Carrizo de Cabrera y sus hermanos piden oraciones en su memoria y que brille para él la luz que no tiene fin. Sus restos serán inhumados en dicha provincia.

CABRERA, RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/18 en Buenos Aires|. Su hermana Herminia Cesilia Cabrera; su esposo e hijos piden oraciones en su memoria y que brille para él la luz que no tiene fin. Sus restos serán inhumados en dicha provincia.

CARDOSO, SATURNO L. (Ato) (Capitán de Corbeta. Ing. Naval) (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/18|. Ymelda Rojas acompaña espiritualmente a Leyenda y Zully, ante la pérdida de su hermano, comparte su dolor y las abraza con todo cariño.

CORIA, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/18|. Su madre María Ríos, sus hermanos Ernesto y Alberto Coria hermanos políticos sobrinos y demas familiares sus restos seran inhumados hoy en horas de la tarde en el cementerio la piedad el cortejo partira de brio Primera Junta SEV REALIZADO POR COCHERIA NORTE LA PLATA 162 TEL 4219787.

GUTIÉRREZ, MANUEL BERTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/18|. El Centro de Jub. y Pens. ATE, Sgo. del Estero participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestro afiliado y esposo de nuestra amiga Cristina y ruegan una oración en su memoria.

MANSILLA, ROLENDIA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/18|. Sus hijos Adriana, Marcela, Carolina, Pablo, hijos políticos, nietos y demás fliares. part. su fallec. Sus restos fueron inhum. en el cement. Jardín del Sol. SERV. IOSEP ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

MANSILLA, ROLENDIA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/18|. Su hermana Monlly, su cuñado Coco participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

MANSILLA, ROLENDIA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/18|. Sus sobrinos Dany y Martin y familia participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

MANSILLA, ROLENDIA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/18|. "Que en este descanso eterno el Señor te proteja con su mirada". Pablo Damian Soria participa y acompaña en el dolor a su compañero Pablo Moyano por la partida de su querida madre.

MANSILLA, ROLENDIA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/18|. Hoy hay fiesta en el Cielo su hija amada llegó. Descansa en paz. Gringa Falcione de Lucio y flia., participan su fallecimiento y elevan oraciones por sus hijos Adriana Ruiz y Pablo Moyano.

MANSILLA, ROLENDIA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/18|. Angélica Kuchudis de Serrano, Juan Serrano, Cecilia Camus y sus hijos participan el encuentro con el Padre Celestial de su querida amiga y hermana en Cristo.

MARCOS, LORENZO TEÓFILO (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/18|. Luis Alberto De La Rúa. su esposa María Elena Barnetche, sus hijos Matías, Valentin y María Pia participan el fallecimiento de su vecino y acompañan a Rosita y flia ante irreparable pérdida.

MARCOS, LORENZO TEÓFILO (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/18|. "Señor, dale el descanso eterno y cristiana resignación a su familia". Patricia Cortez, Silvia Toloza y Judith Soria, amigas de su hijo Gustavo acompañan en este momento de dolor a toda la familia.

MARCOS, LORENZO TEÓFILO (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/18|. Ymelda Rojas abraza espiritualmente a su querida amiga Rosita por la pérdida de su amado esposo y eleva oraciones en su memoria.

MARCOS, LORENZO TEÓFILO (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/18|. Elena Vera de Durán e hijos participa su fallecimiento y acompaña a su esposa Rosita e hijos en estos difíciles momentos, rogando a Dios, les dé cristiana resignación.

MIANA, JORGE (q.e.p.d.) Falleció el 20/4/18|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Las amigas de siempre: Cecilia Ávila, Lucía Cazzulo, Marta y José Pérez participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa Lidia y demás familiares en estos momentos de pesar. Ruegan oraciones en su memoria.

Invitación a Misa

MEDINA, ADRIÁN ROBERTO (Cabela) (q.e.p.d.) Falleció el 17/4/18|. Querido padre hoy se cumplen 9 días de tu partida al reino celestial, siento una tristeza enorme en mi corazón, porque no te tendré a mi lado, extrañaré tus abrazos, tus besos, el amor que le dabas a tus nietos, que eran tus orgullos mi querido padre. Solo le pido al Señor que te reciba en sus brazos y te conceda la paz y resignación a quienes hoy sufrimos tu ausencia y que brille para ti la luz que no tiene fin. Te ama tu hijo adrian, tu hija política Jissella, tus nietos Jesús y Ludmila invitan a la misa que se realizará en la catedral Basílica hoy a las 20.30 hs.

PAZ, ANA VICTORIA (ANITA) (q.e.p.d.) Falleció el 26/3/18|. Su hermano Walter, su sobrino Augusto y demás familiares invitan a la misa que se oficiará hoy en la iglesia San José del Bº Belgrano a las 20 hs., al cumplirse un mes de su fallecimiento.

Agradecimientos

----------------------------------------

Recordatorios

MEDINA, ADRIÁN ROBERTO (Cabela) (q.e.p.d.) Falleció el 17/4/18|. Querido papi: hoy hace 9 días que nos dejaste de esta forma tan inesperada, no hubo tiempo para un último beso, un último abrazo. Solo faltan 6 semanas para la llegada de tu nieta y saber que no estarán tus brazos para recibirla me llena el corazón de tristeza y llanto, en esta etapa de mi vida, me harás mucha falta y te pido que me des la fortaleza para seguir adelante. Que Dios te tenga en la gloria y se que allá en el cielo ya no sufrirás y nos cuidarás a todos. Ahora mi hijita tiene dos hermosos ángeles, su abuelo Roberto y su bisabuelo Ramón. Estarás siempre presente en mi corazón. Te ama tu hija Natalia, tu hijo político Eduardo y tu nieta que viene en camino Isabella.

Responsos

Traslado de Restos

La Banda

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

ABOSLAIMAN, ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/18|. Sus hijos Ricardo, Ernesto, Yaquelin, hijos pol. Mario, Claudia, herm. Naty, Anita, nietos, bisnietos y demás fliares. part. su fallec. Sus restos serán inhum. en el cementerio Jardín del Sol a las 11 hs., casa de duelo sv. Belgrano 532 LB. SERV. IOSEP ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

ABOSLAIMAN, ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/18|. Fuiste un padre extraordinario, me diste más de lo que merecía, te llevaré siempre en lo más profundo de mi corazón. Su hijo Ernesto Aboslaiman, sus nietos y Nancy participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ABOSLAIMAN, ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/18|. Hoy mi Angel. En mi vida mi principe azul, mi amigo, mi Padre , mi todo. No t despido, te digo Papito estas en mi corazón. Su Hija Jackie y flia.Que jesus te reciba en sus brazos.

ABOSLAIMAN, ENRIQUE (CHICHO) C.M.R. (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/18|. Hoy mi ángel. En mi vida mi príncipe azul, mi amigo, mi padre, mi todo. No te despido, te digo papito estas en mi corazón. Su hija Jackie y flia. Que Jesús te reciba en sus brazos.

ABOSLAIMAN, ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/18|. Que brille para el la luz que no tiene fin. Sus sobrinos Inés Aboslaiman y Dr. Walter Omar Peralta Rondano y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ABOSLAIMAN, ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/18|. Señor recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno. Sus sobrinos Dr. Víctor Hugo Aboslaiman. Sus sobrinos nietos Virginia y Martín Aboslaiman participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ABOSLAIMAN, ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/18|. Señor recíbelo en tu reino y brille para el la luz que no tiene fin. Con profundo dolor te despido Papá. Tu hijo ricardo Aboslaiman, su esposa Claudia Casares y nietos. Ruegan oraciones en su memoria.

ABOSLAIMAN, ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/18|. Sus compañeros de su hija Jackie Rita, Martín, Anahí, Gladys, Heber, Hugo, Micaela y Lalo acompañan con profundo dolor su fallecimiento. Que brille para el la luz que no tiene fin. Ruegan oraciones en su memoria.

ABOSLAIMAN, ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/18|. Siempre fue hombría de bien, todo un ejemplo de persona. Señor recíbelo en sus brazos y dale el descanso eterno. Su amiga hermana Eda María Tarchini de Jozami. Ruega oraciones en su memoria.

CASTILLO, JUAN JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/18|. Su esposa Victoria, sus hijos Amanda, Nélida y José Luis participan con profundo dolor su fallecimiento y sus restos serán sepultados hoy a las 9.30 en el cementerio La Misericordia, La Banda. Se ruega una oración en su querida memoria.

CASTILLO, JUAN JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/18|. Su hijo político Miguel Juárez, sus nietos Miguel, Noemí y Sandra; sus bisnietos y tataranietos y demás familiares participan con dolor su fallecimiento.

CASTILLO, JUAN JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/18|. Señor dale el descanso eterno y que brille pasra el la luz que no tiene fin. Su nieta Ramona del Valle Juárez. Acompaña con profundo dolor su fallecimiento.

CASTILLO, JUAN JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/18|. Señor ya está ante ti recíbelo en tu reino, tu hijo político Santiago Juárez, tus nietos Neli, Ramona, José, Miguel, Mary, María y Gaby y bisnietos participan con profundo dolor su fallecimiento.

Invitación a Misa

Agradecimientos

Recordatorios

Responsos

Traslado de Restos

Interior

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

GALVÁN, ASCENCIÓN (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/18|. Sus hijos Leandro, Cristina, Amalia, Chita, Raúl, tus nietos, bisnietos y su amigo Juan part. su fallec. Sus restos fueron inhum. en el cement. local. SERV. IOSEP ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

JOSE, CESAR ALBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/18|. Su hermana Blanca José, sus sobrinos Jorgito y Verónica Fiad, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

JOSE, CESAR ALBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/18|. Su hermano Jorge José, participa con profundo dolor su fallecimiento y ruega oraciones en su memoria.

JOSE, CESAR ALBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/18|. Las almas de los justos están en manos de Dios. Gracias Cesar. Su prima Lilia Margarita Nazar, su esposo Domingo Calzone, participan su fallecimiento y elevan plegarias al Altísimo.

JOSE, CESAR ALBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/18|. Sus amigos Eugenia y Toño Medez participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

JOSE, CESAR ALBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/18|. Margarita N. de Bravo, Sara B.N. de Hounau y Ramón E. Navarrete Alcorta, familiares de su sobrino Dr. Eduardo A. Garay y señora, participan con mucho pesar el fallecimiento de tan destacado médico. Acompañan con cariño a toda su familia, de manera especial a su hermana Marta, esposo e hijos, en circunstancias tan dolorosas por la sensible pérdida sufrida. Ruegan a Dios por el descanso eterno de Dr. José y una feliz resurrección.

JOSE, CESAR ALBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/18|. Silvia Abalovich, sus hijos María Fernanda, Roberto, María Josefina, Marcos y Juan Ferreira Lesyé e hijos políticos Luis Cantizano, Franco Parisini, María Elena Fanjul y Constanza Dacunda y nietos participan con gran dolor el fallecimiento del querido César y acompañan con mucho cariño a la familia en especial a Gringuita e hijos, elevando oraciones en su memoria.

JOSE, CESAR ALBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/18|. María Cristina Llugdar, sus hijos Exequiel, Ignacio y Martina y su madre Alcira de Llugdar acompañan a la familia en su dolor ante irreprable pérdida. Elevan oraciones en su memoria.

JOSE, CESAR ALBERTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/18|. José Salim, su esposa Julia Baudrexel, sus hijos; Lucas, Ana Karina, Lucrecia, y Sofía, acompañan a Catalina, Alejandra y a Mariano en este difícil momento.

JOSE, CESAR ALBERTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/18|. Familia Buzzetti y familia Monforte acompañan a Catalina, Alejandra y Mariano en este difícil momento. Pedimos una oración para su eterno descanso.

JOSE, CESAR ALBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/18|. Clínica Mera San Marco Río Hondo S.R.L. participa con dolor su fallecimiento, elevan oraciones a su memoria. Las Termas.

JOSE, CESAR ALBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/18|. Dr. Gustavo Corbalán, participa con dolor el fallecimiento del Dr. Cesar José, ruega oraciones por su eterno descanso. Las Termas.

JOSE, CESAR ALBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/18|. Gerencia, médicos y personal del Sanatorio Alberdi SRL participan con profundo dolor su fallecimiento.

JOSE, CESAR ALBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/18|. Dr. Felipe R. Pavón, sus hijos Diego, Facundo y Elisa participan su fallecimiento, elevando oraciones en su memoria.

JOSE, CESAR ALBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/18|. Sus vecinos Miguel Abdala, Mariné Salazar y sus hijos participan su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

JOSE, CESAR ALBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/18|. Su vecina Sara Chequer participa su fallecimiento. Ruega oraciones en su memoria.

JOSE, CESAR ALBERTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/18|. Dr. Durbal Chaud y familia, participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido amigo y colega, elevan oraciones a su memoria. Las Termas.

JOSE, CESAR ALBERTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/18|. "Señor ya está ante ti, recíbelo en tu Reino". Querido Doctor no encontramos una respuesta a su partida, nos deja un dolor inmenso. El Personal del Sanatorio Argentino lo amará por siempre. Las Termas.

JOSE, CESAR ALBERTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/18|. Bichin Zavaleta y su esposa Jacqui Bertero, participan con profundo dolor el fallecimiento de su amigo Cesar. Elevan oraciones en su memoria.

JOSE, CESAR ALBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/18|. Caminante no hagas ruido que mi primo se ha dormido en los brazos del Señor. Margarita del Valle Nazar, su hija Dra. Gabriela Palazón (a), hijo político Raúl Romero (a), y nietos Matías y Agustín Romero Palazón (a), participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan por su eterno descanso.

JOSE, CESAR ALBERTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/18|. Ricardo Escontrela y Susana Sialle y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

JOSE, CESAR ALBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/18|. Señor concédele el descanso eterno. Cont. Alfredo Guerra Nazar (a), Su esposa Margarita de los Ángeles Anauate (a), Sus hijos Evangelina y Alejandro Guerra Anauate (a), participan su fallecimiento y abrazan desde la distancia a su esposa e hijos y demás familiares.

JOSE, CESAR ALBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/18|. Roberto Jorge Jalaf, participa con profundo dolor su fallecimiento y ruega oraciones en su memoria.

JOSE, CESAR ALBERTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 24/5/18|. Juan Carlos Tauil, su esposa Liliana Franceschini y sus hijos Juan y Belén y José Perez Neme, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

JOSE, CESAR ALBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/18|. José Perez Neme, Belén Tauil y Alfonsina, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

JOSE, CESAR ALBERTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/18|. Marcela Escontrela participa con dolor su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.

JOSE, CESAR ALBERTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/18|. Marta Sialle de Gauna y sus hijos, Carolina, Florencia, Juan José y sus respectivas familias acompañan a gringa y sus hijos en esta pérdida.

Invitación a Misa

QUIROGA, CINTIA ROMINA (q.e.p.d.) Falleció el 26/3/18|. "yo soy la resurrección y la vida el que cree en mi no morirá jamás". Hace hoy un mes que te fuiste de este mundo, dejándonos a sobrevivir en una infinita tristeza. Tu presencia querida ya no está en nuestras vidas, pero tu recuerdo está latente en nuestras memorias, tu vida fue siempre muy sencilla y alegre, eras como un relámpago, tu paso tan fugaz como tu vida. Siempre querías que todos los momentos compartidos en familia sean felices e inolvidables, como tu belleza, como tu sonrisa que aun estando triste siempre estaba en tu rostro. Te vamos a extrañar por siempre, nos consuela saber que Dios se nutre de los buenos, y por eso tú estarás con él. Que tu alma descanse en la paz que ya encontró junto a Dios. Tus padres Elena Diaz, Manolo Quiroga, tus hijas Leyla y Valentina, tus hermanos Yanina, Matías, Santiago y Manolo y toda tu familia y amigos, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 19,30 hs en Parroquia de Sumampa. Ruegan oraciones en su memoria. Frías.