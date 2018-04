La octava fecha del Apertura tendrá mañana una amplia agenda

27/04/2018 - La Liga Profesional Copa Cyac hará disputar mañana la octava fecha de su Torneo Apertura, con una amplia cartelera de partidos correspondientes a sus cinco categorías: Juniors, Libre, C40, C45 y C50. En las canchas donde se disputan dos partidos, el primero comenzará a las 14.30, con 30 minutos de tolerancia. Mientras que en las canchas de tres cotejos, la acción arrancará a las 14.15, también con media hora de tolerancia. El programa completo es el que se detalla a continuación: En Súper Liga Nº 1: Pasaje Oeste vs. Autonomía (L) y Choya vs. Los Amigos (C40). En Súper Liga Nº 2: Industria vs. San José (L) y Porvenir vs. Galácticos (C40). En Súper Liga Nº 3: La Eskina vs. Las Heras (Jrs.) y Necochea vs. Industria (Jrs.). En Súper Liga Nº 4: Abogados vs. Marmolería Virgen del Valle (C45) y Ciencias Económicas vs. Bioquímicos (C45). En Súper Liga Nº 5: El Rejunte vs. Güemes Sport (L) y Los Amigos vs. San Esteban (C45). En Súper Liga Nº 6: Red Star Abogados vs. Potencia Diesel (C45) y Contadores vs. Doctor Obrero (C50). En Los Molinas: Menéndez vs. Contadores (C40) y FM Laser vs. Mago Repuesto (C50). En Sutiaga: Sutiaga vs. Copse (L) y Sportivo Garupa vs. Imer Cuervos (L). En Atsa Nº 2: Quilmes vs. La Congreso (L) y Quirófano vs. Copse (C50). En Sivipse: Gremio Judicial vs. Sivipse (C45) y Bioquímicos vs. Sivipse (C50). En Rubia Moreno: Mijovi vs. Puerto Nuevo (C40) y Reg. Valentina vs. Villa Robles (C45). En River Pujio: Banfield vs. Abogados Topos (C40) y Metalúrgica Dorrego vs. La 40 (C40). En Pichones Nº 3: Studgar vs. Sarmiento (Jrs.) y Amigos del Fútbol vs. Milan (L). En Pichones Nº 4: Radio Taxi Rojo vs. Echeverría (L) y Huainco Hondo vs. Sanatorio Norte (C40). En Bioquímicos: Bioquímicos vs. Adi Salud (L) y Bioquímicos vs. Estrella Roja (C40). En Obras Sanitarias: Jorge Newbery vs. Médicos Rebeldes (C45) y Obras Sanitarias vs. PVC Banda (C50). En Tagliavini: Almirante Brown vs. Abogados (L) y Distribuidora Lealcito vs. La Bomba (C50). En Alumni: Yanda vs. Alvi FC (C40) y Anestesia vs. Unse Exacta (C45). En Médicos: Médicos vs. Hormiga Paz (C40) y Médicos vs. Amigos de Beltrán (C50). En Yanda: Caja Unse vs. Cuervo Max (C45) y Yanda vs. El Fortín (C45). En UPCN Nº 2: Apunse vs. Galácticos (L) y Sarmiento vs. El Clásico (C45). En Los Núñez: Los Maestros vs. Sp. Servicios (C40) y Amigos de Termas vs. Cyac Santiago (C50). En Ingenieros: Chacarita vs. Ingenieros AFC (C50) e Ingenieros vs. Telefónicos (C50). En Gremio Judicial: Gremio Judicial vs. UTA FC (L) y Gremio Judicial vs. UTA FC (C40). En Abogados Nº 1: 17, Abogados vs. Arquitectos (C50). En UPCN Nº 3: La Marco Sastre vs. Los Sosa (Jrs.), Pilchería Max Mar vs. 100% Bandeños (C40) y La Posada vs. Barrio Sarmiento (Jrs.).