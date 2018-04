El domingo se pondrá en marcha el sexto capítulo del mejor fútbol del departamento Choya

27/04/2018 - CHOYA, Choya (C) El domingo arrancará la sexta fecha del certamen que organiza la Liga Choyana de Fútbol. Club Atlético Laprida y El Norte suman 13 unidades y lideran la tabla. Al cierre de esta edición se decidía el estadio donde rodará el esférico. Lo cierto es que el horario de inicio será a las 10. Los juegos tendrán el siguiente orden: Atlético Villa La Punta vs. Atlético Laprida; Power vs. Casas Blancas; Arsenal vs. Atlético Choya; El Norte vs. La Juve; El Rejunte vs. Los Leones y Los Galgos vs. San Ramón. Los resultados de la fecha anterior fueron: El Rejunte 1, San Ramón 0; El Norte 4, Los Leones 0; Arsenal 1, La Juve 0; Atlético Choya 2, Power 1; Club Atlético Laprida 3, Casas Blancas 2; Club Atlético Villa La Punta 0, Los Galgos 1.