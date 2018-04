El Presidente acusó a gremios por "creerse dueños de la educación pública"

Fotos PERSONALIDADES Macri estuvo en la cena por el 30 aniversario de la Fundación Libertad junto a Vargas Llosa y el presidente Sebastián Piñera.

El presidente Mauricio Macri criticó a los gremios docentes, a los que acusó de ‘creerse los dueños de la educación pública’ y hacer ‘el daño mayor que es no ponerse frente a la clase e interrumpir con paros’.

‘Los argentinos tuvimos una fiesta de populismo que duró muchas décadas. Como buena fiesta nos emborrachamos y al día siguiente tuvimos un enorme dolor de cabeza. Eso nos llevó a reflexionar y decidir un camino del cambio, un cambio basado en otros valores. Y la herramienta de la educación es la más importante. Va al centro del cambio cultural’, precisó durante la cena por el 30ª aniversario de la Fundación Libertad.

En ese contexto, el mandatario nacional señaló que ‘ciertos sectores del gremialismo (docente) se han creído los dueños de la educación pública’ y ‘han llevado al sistema hacia la destrucción del mérito’.

‘Se llegó al convencimiento de que no había que evaluar a los alumnos porque eso les traía problemas de presión, psicológicos. Y todo eso fue un proceso equivocado que fue llevando a la destrucción de la cultura del trabajo, del esfuerzo personal, de la superación’, sostuvo Macri junto a su par chileno Sebastián Piñera y el premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa.

‘Hoy estamos dando un debate muy difícil, porque ellos ( los gremios docentes) han acumulado mucho poder y hacen el daño mayor que es no ponerse frente a la clase, e interrumpir con los paros’, continuó el jefe de Estado. Y añadió: ‘La mitad de los chicos no termina el colegio, y de la mitad que termina, solo el 50% comprende textos y tiene conocimientos básicos de matemática. Quiere decir que uno de cada cuatro chicos que entra a una escuela hoy va a conseguir trabajo. Frente a esto, les decimos ‘vamos a hacer algo, a capacitarnos nuevamente, a evaluar todos los años’. Y en lugar de decir ‘sí, nos sumanos’, los gremios se oponen, más allá que la mayoría de los docentes quiere hacerlo’. Para Macri, ‘todo esto es una demora y una pérdida de energía enorme, y cada día cuenta. Cada día hay un chico que deja la escuela por falta de estímulo, por falta de entender que no podemos seguir enseñando igual que hace cien años’.