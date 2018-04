Zamora: "Se construirá un nuevo colegio secundario frente al Nodo Tecnológico"

Hoy 12:44 -

Cinco años después de su último mensaje anual y rendición de cuentas a la Legislatura y al pueblo santiagueño como mandatario provincial, hoy Gerardo Zamora regresó a Diputados para cumplir con este deber institucional establecido por la Carta Magna santiagueña.

"Es una alegría dar nuevamente un mensaje como gobernador", dijo en el comienzo de su discurso el primer mandatario provincial.

"Estamos comprometidos en consolidar lo concretado y en proyectar nuestro futuro con la alegría de saber que de nosotros depende ello", prosiguió.

El gobernador dio cuenta del estado general de la provincia y puso de relieve que las acciones a encarar tendrán como prioridad los intereses de nuestra provincia.

Remarcó que la baja de consumo y la inestabilidad del empleo a nivel nacional obligó administrar con responsabilidad las cuentas públicas de manera equilicarada, tal como lo hizo la gestión de la ex gobernsdora que con un manejo impecable de la administración.

También ratificó la inversión en obra pública y de servicios: "Somos conscientes del panorama de inflación a nivel nacional y no queremos que quede al margen ningún sector social".

El gobernador Gerardo Zamora llamó "a desarrollarnos, crecer con paz social. La realidad economica no genera buenas noticias. Muchos sectores están sufriendo la caída del poder adquisitivo. Esto es algo que se vive en todas las provincias argentinas. Nuestra premisa es mantener nuestras cuentas fiscales equilibradas. Tal como lo hizo la ex gobernadora. No caer en déficit ni en endeudamiento".

Inversión

Además remarcó la fuerte inversión en viviendas, precisando que "a las 2.214 que están en ejecución en la ciudad capital con una inversión de $1.768 millones con fondos propios, se sumará la construcción otras 778 en diversos barrios como con Villa del Carmen y las 478 en el complejo denominado Parque del Río y dúplex en el sector Islas Malvinas, todas en la ciudad capital".

Asimismo, adelantó que se realizará una obra de boulevard y nueva iluminación para el sector 25 de Mayo en La Banda que jerarquizara la zona. A ello agregó la puesta en marcha de un programa de mejoramiento de 408 viviendas más infraestructura de servicios.

Estadio

Sobre la construcción del Estadio Único de Santiago, destacó que “el otro día anunciábamos y firmábamos compromisos mutuos con la AFA y vamos a tener uno de los mejores estadios del país, para ser anfitriones de eventos futbolísticos nacionales e internaciones, sin dejar de mencionar otras disciplinas deportivas como el rugby o espectáculos artísticos y culturales. Y con esto, solo estamos dando un paso más, para generar los espacios que seguirán beneficiando a los comercios, gastronomía, hotelería y servicios de toda índole, que en forma directa producen la recuperación con creces de la inversión en infraestructura”.

Cultura

En matería cultural, y siguiendo en el maroc de su mensaje anual, Zamora, puso de relieve la capacitación de gestión cultural publica, la realización de actividades conjuntas con el Ministerio de Cultura de la Nación; y en tal sentido, destacó el primer encuentro regional de lutheria, el cirquito nacional de teatral del Instituto Nacional de Teatro, además de la Gira Regional NOA.

A su vez, resaltó la realización de recítales internacionales como el de jóvenes pianistas de Ucrania, Corea del Sur y Bolivia; y ponderó la Marcha de los Bombos y el Aniversario de la Fundación Cultural Santiago del Estero.

Docencia y educación

Santiago es una de las tres mejores provincias del país con mayor incremento salarial. En materia de política salarial para el sector docente, se pudo otorgar en el presente año lectivo, un aumento del 20% en el básico a partir del primero de marzo, habiéndose incrementado el índice docente de 26,63 puntos a 31,95 puntos índices, siendo una de las tres provincias en donde más se incrementó el salario docente en estos últimos años.

"Hemos cumplido nuevamente el calendario escolar acordado a través con la Mesa de Diálogo y Trabajo docente, por eso mi agradecimiento a los docentes por mantener abiertas las escuelas en todo el territorio. Apostamos a una mejor educación inclusión", recalcó el gobernador en su mensaje.

Zamora anunció reacondicionar los colegios Absalon Rojas y Normal de La Banda; como también la creación de un nuevo colegio secundario frente al Nodo Tecnológico, en el parque Industrial.