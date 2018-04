Atamisqui defiende la punta y el invicto en Preinfantiles

27/04/2018 -

Atamisqui BBC, uno de los líderes de la categoría Preinfantiles, defenderá esta tarde la punta y el invicto ante Juventud, en uno de los partidos que marcará la continuidad de la octava fecha del Torneo Dr. Gerardo Zamora de las divisiones formativas.

El partido se jugará en el estadio de Rivadavia y Perú, desde las 17, mientras que a las 18 entrarán en acción los chicos de Mini.

En el Ciudad, Quimsa recibirá a Nicolás Avellaneda, en Preinfantiles (a las 15), Mini (16) y Premini (17).

La jornada se completará con: Coronel Borges vs. Tiro Federal, en Mini (a las 10) y Premini (11) y Coronel Suárez vs. Huracán, en Premini (a las 19) y Mini (20).

La fecha comenzó ayer con la victoria de Normal Banda sobre Lawn Tennis por 69 a 12.

Mañana se cumplirá la siguiente programación: 10.30, Contadores vs. Fernández y Jorge Newbery vs. Pozo Hondo; 15, Independiente vs. Red Star.