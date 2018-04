Una foto muestra un cráter con hielo en Marte

Hoy 17:53 -

La Agencia Espacial Europea (ESA, por sus siglas en inglés) publicó la primera foto que la sonda Trace Gas Orbiter tomó desde su nueva órbita, en donde se ve el borde de un cráter gigante de Marte cubierto de hielo.

Se trata de una combinación de tres fotografías del cráter de impacto Korolev —ubicado en altas latitudes del hemisferio norte marciano— obtenidas desde 400 kilómetros de altitud el pasado 15 de abril.

Esa imagen final muestra un segmento de 40 kilómetros de largo y la ESA ajustó sus colores para que fueran más visibles al ojo humano, según ha manifestado el investigador principal del proyecto, Nicolas Thomas, e informa AP.

La cámara CaSSIS utilizada es uno de los cuatro instrumentos que posee este dispositivo, diseñado para registrar la presencia de gases que puedan indicar actividad biológica o geológica en el planeta rojo, como el metano. También cuenta con dos conjuntos de espectrómetros y un detector de neutrones.

Esa sonda TGO forma parte del programa espacial rusoeuropeo ExoMars, lanzado en marzo de 2016 con la misión de averiguar si hubo o hay vida en Marte.

