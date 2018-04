Tres equipos lucharán por el ascenso a Primera División

30/04/2018 -

En la lucha por el ascenso el que tiene más posibilidades de lograr subir a Primera es Almagro que tiene 40 puntos y con un triunfo lograría el objetivo mientras que en segundo lugar se encuentra San Martín de Tucumán que suma 39 unidades.

Para ascender, el elenco tucumano necesita ganar y esperar que Almagro no lo haga mientras que el tercer equipo que pelea por ascender es Aldosivi que tiene 38 puntos y debe lograr una victoria y aguardar que no sumen Almagro y San Martín de Tucumán. Todos arrancarán a las 15.35: Brown (M) vs. Almagro; Brown de Adrogué vs. San Martín de Tucumán y Aldosivi vs. Estudiantes de San Luis.