Atleta keniano dio positivo

Una estrella del atletismo keniano ha dado positivo por EPO en un control antidopaje, reveló el diario keniano The Standard, sin dar la identidad del corredor, aunque Asbel Kiprop, triple campeón del mundo y oro olímpico en 2008 admitió estar al corriente de los rumores que le sitúan como el atleta implicado.

‘He leído las informaciones que me relacionan con el dopaje. Como atleta, he estado al frente de la lucha contra el dopaje en Kenia, una lucha en la que creo firmemente y a la que doy mi apoyo’, declaró Kiprop al diario británico The Guardian.