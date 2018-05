El secreto que guardó Matías Moisés

Fotos TEMPERAMENTO. Matías Moisés mostró carácter y personalidad para lucir la cinta de capitán. Y su entrega fue total, al punto de jugar infiltrado.

03/05/2018 -

Con suspenso y sufrimiento hasta la última fecha, Mitre consiguió el objetivo de permanecer en la B Nacional. Y uno de los baluartes de la campaña aurinegra fue su capitán, el zaguero central Matías Moisés.

El santiagueño, que hizo inferiores en River, llegó hace dos años desde Boca Unidos de Corrientes. Fue clave en el ascenso a la BN y también en la permanencia. Por eso recibió el reconocimiento del hincha.

Pero el esfuerzo de Moisés es más valorable aún porque guardó sigilosamente un secreto. Jugó gran parte de esta temporada lesionado. Una molestia en una de sus rodillas, una osteocondritis, lo obligó a infiltrarse más de una vez para poder estar. Y cuando terminaba el partido, tenían que sacarle líquido de la rodilla porque se le inflamaba mucho.

Por eso ahora el capitán se tomará un tiempo para evaluar los pasos a seguir. Y aunque la lesión en un principio no reviste mayor gravedad, de eso depende su continuidad en el club.

"Uno se encariñó mucho con la gente, con el club, estoy agradecido totalmente por el apoyo que me brindaron en estos dos años que estoy acá, eso no me lo voy a olvidar nunca. Lo primero que te puedo decir es que voy a descansar", le contó a EL LIBERAL respecto de su futuro. Pero de inmediato reveló el secreto: "Estoy con un problema físico en la rodilla, por ahí algunos ya lo venían sabiendo. Me voy a Buenos Aires para ver si puedo hacer algún tratamiento o si me tienen que operar".

"Ya está hablado con Guillermo (Raed, el presidente del club) y después nos juntaremos a hablar tranquilos. Pero uno tiene las ganas y la ilusión de poder seguir", agregó.

"Vengo hablando con los médicos y me pidieron una nueva resonancia, porque la que tengo es de hace seis meses. Con eso se verá cómo está el tema de la osteocondritis de mi rodilla. Si está todo como venía estando hace seis meses, requiere una artroscopía de limpieza y en 15 o 20 días podría sumarme con el grupo a los entrenamientos", agregó como para ponerle un fin al tema de su lesión.

Ayer, Moisés llegó a Buenos Aires y hoy se realizará la resonancia y será revisado por el médico.

Balance

A la hora de hacer un balance de la primera temporada de Mitre en la B Nacional, el capitán se mostró conforme. "Nos preparamos durante esta pretemporada y este torneo para cumplir un objetivo que era mantener a Mitre en el Nacional B. Se cumplió, se sufrió un poquito más de lo normal, pero creo que este grupo está acostumbrado a esto, a pasar los momentos malos o más complicados y creo que quedó demostrado incluso en el último partido", señaló.

"Fue un torneo muy irregular para todos, tanto para los de arriba como los de abajo. A nosotros, al ser un equipo nuevo en la categoría, recién ascendido, nos jugaba en contra que era un torneo corto, con muchos descensos y sabíamos que íbamos a tener esa presión hasta lo último. Pero en los momentos malos, supimos ponerle el pecho y salir adelante y al final tuvimos nuestros frutos", agregó el zaguero central de 30 años, que llegó a Mitre desde Boca Unidos para quedar en la historia del club, por el ascenso, y en el cariño del hincha, por su entrega.