Por el alza del dólar y el petróleo, se perfila una nueva suba de 6% en combustibles para este mes

El ajuste del 6% implicaría unos $1,62 más por litro de nafta súper de YPF, la más barata del mercado.

03/05/2018 -

El alza del dólar que cerró este miércoles en un nuevo récord de $21,52 y del precio internacional del petróleo que avanzó a U$S73,53, aceleraría la decisión de las petroleras de aplicar otro aumento en la tarifa de combustibles, para la próxima semana, que se ubicaría entre 6% y 6,5%.

El dólar alcanzó en la víspera un nuevo techo al cerrar a $21,52 y subir un 3% tras el último cierre de la semana pasada. Desde el 3 de abril, el dólar subió un 5,4%.

Guillermo Lego, secretario general de la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines (Cecha), que nuclea a los estacioneros, indicó que "puede pasar que haya un retraso, porque el Gobierno, que no debería intervenir, podría pedir que esperen un poco hasta que se tranquilicen las aguas y se termine la corrida cambiaria. El Estado es el accionista mayoritario de YPF, (Alejandro) Bulgheroni de Axion tiene una buena relación con el Gobierno y Shell no va a querer tener problemas después de su venta a Raízen". Para Lego, el incremento debería estar entre el 5% y el 6%.

En Santiago, el litro de nafta súper de la petrolera YPF que posee más del 50% del mercado, se ubica en $27,84 con lo cual un alza del 6% implicaría llevar ese valor a $1,62 más arriba, o sea que el litro pasaría a $29,46.

Según los cálculos de las compañías productoras y algunos expendedores de diferentes partes del país, la próxima suba de naftas rondará el 6,57%

Esta semana, el presidente de la Cámara de Expendedores local Pedro Llorvandi, había advertido sobre la posibilidad de nuevos ajustes por distintas alzas que inciden en la estructura de costos.

"Las naftas y el gasoil se mueven de acuerdo con el dólar oficial, la inflación y el precio del petróleo. Nosotros consumimos el Brent o sea que un petróleo que venía en U$S 66 hoy está en U$S 74 con lo cual hay una diferencia de casi un 9% de aumento. No hay forma de parar la suba de combustibles cuando los componentes de su estructura de costos están todos en alza", señaló. Al ser consultado sobre si esta situación podría darse en los proximos días, indicó que "técnicamente tendría que aumentar en esos porcentajes, es lo que se está hablando en el sector, porque están dados los fundamentos económicos para una suba con el dólar en $21 y el Brent por encima de U$S 74. Ahora, no sé si políticamente lo podrán hacer".

El último aumento se produjo hace un mes. Por entonces la mayoría de las petroleras subieron 4% los precios mientras YPF subió un 3% y acumula un 11%.