FÚNEBRES | 4 de Mayo de 2018

- María Teresita Etcheverry de Soria

- Juan Antonio Corvalan

- Blanca Rosa Saad de Gauna

- Pedro René Banco

- Carlos Peregrino Barrientos

- Julia Damiana Sánchez

ACOSTA DE GEREZ, JULIA ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/18|. "Señor sabemos que Julia está en el Cielo junto a Ti, feliz y en paz, descansando eternamente". Julia querida, desde el Cielo seguirás en nuestros recuerdos por siempre. Marta y Rubén Arce y familia.

BANCO, PEDRO RENÉ CPN. (q.e.p.d.) Falleció el 3/5/18|. Lo que éramos el uno para el otro seguiremos siendo. Su esposa amada Marisa del V. Ledesma Albornoz de Banco, sus amados hijos Pedro Francisco Banco, Virginia María Banco y Nahiara María Banco goza la resurrección. Sus restos serán inhumados 17 hs. en el cementerio Parque de la Paz, casa de duelo p. l. Gallo 390, sala Nº 1, Serv. IOSEP - ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

BANCO, PEDRO RENÉ CPN. (q.e.p.d.) Falleció el 3/5/18|. Su hermana Rosa Angélica Banco (Keka), su cuñado Llamil Barbur, sus sobrinos Silvia Susana, Marcelo Alejandro y Sergio Fabián y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento.

BANCO, PEDRO RENÉ CPN. (q.e.p.d.) Falleció el 3/5/18|. Su hermano Jorge Rubén Banco; su cuñada Susana Sterling y sus sobrinos Jorge Ariel y flia. y Natalia Lorena y flia. participan con dolor su fallecimiento.

BANCO, PEDRO RENÉ CPN. (q.e.p.d.) Falleció el 3/5/18|. La vida es lo que siempre fue: el hilo se ha cortado. ¿Porque habría yo estar fuera de tus pensamientos? ¿Solo porque estoy fuera de tu vista? No estoy lejos, tan solo a la vuelta del camino... Lo ves, todo está bien, volverás a encontrar mi corazón, volverás a encontrar su ternura pura y sin manchas. Enjuga tus lágrimas y no llores si me amas. San Agustín. Su hermana política Iris Ledesma, sus sobrinos Máximo y Mariano Pérez.

BANCO, PEDRO RENÉ CPN. (q.e.p.d.) Falleció el 3/5/18|. Su sobrino Sergio Fabián Barbur, su esposa Cecilia González Páez y sus hijos María Lucía, Mariana y Maximiliano participan con dolor su fallecimiento.

BANCO, PEDRO RENÉ CPN. (q.e.p.d.) Falleció el 3/5/18|. Su sobrina Silvia Susana Barbur y Humberto M. Espíndola participan con dolor su fallecimiento.

BANCO, PEDRO RENÉ CPN. (q.e.p.d.) Falleció el 3/5/18|. Pedrula querido, ya en los brazos del Padre Celestial, te vamos a recordar siempre con mucho afecto y cariño, y vamos acompañar a tu compañera de vida. Nuestra prima Marisa. Sus primos políticos Roberto Jesús Ayala, María Laura Robato y sobrinos; Salvador, Lorenzo, Gonzalo, Noelia y Lautaro participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

BANCO, PEDRO RENÉ CPN. (q.e.p.d.) Falleció el 3/5/18|. Acompañamos a nuestra prima Marisa por la pérdida de su esposo y elevamos una oración en su memoria. Sus primos políticos Roberto Ayala, Mariela Alejandra Ayala, Carlos Roberto Ayala participan con profundo dolor su fallecimiento.

BANCO, PEDRO RENÉ CPN. (q.e.p.d.) Falleció el 3/5/18|. "Señor, recíbelo en tus brazos, dale el descanso eterno y brille para él la luz que no tiene fin". Sus primos Dani, Guilli y Marcelo Murad participan con dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

BANCO, PEDRO RENÉ CPN. (q.e.p.d.) Falleció el 3/5/18|. Querido Pedrín: te despedimos hoy con dolor aunque sabiendo que nuestro Padre te recibirá con los brazos abiertos. Nos queda en el recuerdo tu bonhomía, ternura en el trato y el ejemplo de amor a tu familia. Te recordaremos siempre con cariño. Su primo Luis. R. Banco, su esposa Nony de Banco y sus sobrinos Romina Banco y Martina Banco Elevan oraciones en su memoria.

BANCO, PEDRO RENÉ CPN. (q.e.p.d.) Falleció el 3/5/18|. Su sobrino Dr. Marcelo Barbur, su sobrina política Yesica e hijos Agustín, Jimena, Milagros y su ahijada Rosario participan con profundo dolor su fallecimiento. Se ruegan oraciones en su memoria.

BANCO, PEDRO RENÉ CPN. (q.e.p.d.) Falleció el 3/5/18|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Su tía Julia Alberto participa con profundo dolor su fallecimiento. Ruega oraciones en su memoria.

BANCO, PEDRO RENÉ CPN. (q.e.p.d.) Falleció el 3/5/18|. Su prima María Rosa Pece, su esposo CPN. Juan José Siragusa e hijas Iara y Lola participan con profundo dolor su fallecimiento. Se ruega oraciones en su memoria.

BANCO, PEDRO RENÉ CPN. (q.e.p.d.) Falleció el 3/5/18|. Bienaventurados los puros de corazón porque ellos verán a Dios. El Sr. intendente municipal de Los Juríes Dpto. Taboada Dr. Sergio Barbur, su hermano Dr. Marcelo Barbur, su tía Rosa de Barbur y su hermano Jorge participan con profundo dolor su fallecimiento, rogando por el eterno descanso de su alma.

BANCO, PEDRO RENÉ CPN. (q.e.p.d.) Falleció el 3/5/18|. En el silbido de un chango, una tristeza del río andará por todas partes tu corazón repartido... Amigo, hermano, cuñado querido, sigues estando en mis cosas, mis hijos y mi mesa. Mono, Faustino y Gregorio Ledesma participan con dolor su fallecimiento.

BANCO, PEDRO RENÉ CPN. (q.e.p.d.) Falleció el 3/5/18|. Directivos y personal de Transporte Santa Marta del Norte participan con profundo dolor de su fallecimiento. Acompañan a su familia. Elevan oraciones en su memoria.

BANCO, PEDRO RENÉ CPN. (q.e.p.d.) Falleció el 3/5/18|. Con profundo dolor acompañamos la dolorosa pérdida del hijo, hermano, esposo, padre y del primo noble y cariñoso que fuiste y seguirás siendo en nuestro recuerdo. Dr. Oscar J. Banco y flia.; Mario Moisés y flia.; Carlos A. Banco y flia.; Luis R. Banco flia. acompañan en tan doloroso trance a su esposa, hijos y hermanos, rogando una oración en su memoria.

BANCO, PEDRO RENÉ CPN. (q.e.p.d.) Falleció el 3/5/18|. Gabriela Raed, su esposo Patricio Delaporte y sus hijas Camila y Nicole participan con profundo dolor la inesperada partida del querido "Conta Banco" y ruegan por su eterno descanso.

BANCO, PEDRO RENÉ CPN. (q.e.p.d.) Falleció el 3/5/18|. Magdalena Pernigoti, su esposo Gustavo Rivas, sus hijos Julieta y Jerónimo participan con profundo dolor su fallecimiento.

BANCO, PEDRO RENÉ CPN. (q.e.p.d.) Falleció el 3/5/18|. Gustavo, Oscar y Ana Cecilia Alberto y Teresa Domínguez acompañan con profundo dolor ante tan irreparable pérdida a toda la familia Banco - Alberto. Ruegan por una pronta resignación. Elevamos una oración a su querida memoria.

BANCO, PEDRO RENÉ CPN. (q.e.p.d.) Falleció el 3/5/18|. Pedro tu corazón puede estar vacio porque no lo puedes ver, pero está lleno de amor que compartiste. Hasta siempre amigo!! Pancho Ruben y familia.

BANCO, PEDRO RENÉ CPN. (q.e.p.d.) Falleció el 3/5/18|. "Señor, ya está ante Ti, recíbelo en tu Reino". Sus amigos Fernando Sánchez y Silvia Elías; sus hijos Facundo y Sebastián participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria. "Que brille para él la luz que no tiene fin".

BANCO, PEDRO RENÉ CPN. (q.e.p.d.) Falleció el 3/5/18|. Marcelo Soriano, Marta Elías; sus hijos Gonzalo, Nicolás y Juan Ignacio participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de Nahiara. Elevan una oración por su eterno descanso.

BANCO, PEDRO RENÉ CPN. (q.e.p.d.) Falleció el 3/5/18|. CPN Pedro René Banco.... Hermano. Amigo. Tío. Maestro. El hombre más honorable del mundo. Su cuñada Karinna Ledesma Albornoz y sus sobrinos Agustín, Sofia y Joaquín Pereyra, lloramos su partida agradeciendo sus enseñanzas. Turco querido te vamos a extrañar siempre.

BANCO, PEDRO RENÉ CPN. (q.e.p.d.) Falleció el 3/5/18|. Marcela Banco, Quique Perea, Gustavo Banco, sus sobrinos Pablo y Joaquín Perea participan con profundo dolor la inesperada partida de su querido primo y amigo. Dios de paz y resignación a su familia.

BANCO, PEDRO RENÉ CPN. (q.e.p.d.) Falleció el 3/5/18|. José Larred, Maria Elida Appa, sus hijos Ailen y José Alonso, participan su fallecimiento y acompañan a su flia. en este momento de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

BANCO, PEDRO RENÉ CPN. (q.e.p.d.) Falleció el 3/5/18|. Roberto Palau, Susana Fiad de Palau y flia. participan su fallecimiento y acompañan con oraciones a su flia. Ruegan oraciones por su eterno descanso.

BANCO, PEDRO RENÉ CPN. (q.e.p.d.) Falleció el 3/5/18|. Osvaldo Palau, Maria Inés Fiad de Palau y flia., participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

BANCO, PEDRO RENÉ CPN. (q.e.p.d.) Falleció el 3/5/18|. Su Grupo de amigos; René y Alejandra, José y Elida, Juan y silvia, Chiqui y Tanti, Raul y Ceci, Luis y Silvia, Gustavo y silvia, ricardo y Susy, Raul y Liliana, David, Yudith, Carlos y Peky,, Carlos, y guillo, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa Marisa, a su cuñada Karina y a su flia., en este dificil momento. Rogamos oraciones en su querida memoria.

BANCO, PEDRO RENÉ CPN. (q.e.p.d.) Falleció el 3/5/18|. Sus amigos Bruno Magliorini, Claudia Cavallotti y sus hijos Gisella y Bruno Ignacio, participan con profundo dolor su inesperada partida y acompañan con el corazóny la oración a su querida familia. para que se fortalezcan en la esperanza.

BANCO, PEDRO RENÉ CPN. (q.e.p.d.) Falleció el 3/5/18|. Milton y Sol Barraza José Galván y Ma. Mercedes Barraza y sus hijos Matías y Belén Galván participan con profundo pesar el fallecimiento del padre de Francisco y acompañan a la familia ante tan irreparable pérdida. Elevan oraciones en su memoria.

BANCO, PEDRO RENÉ CPN. (q.e.p.d.) Falleció el 3/5/18|. Sus ex compañeros de la Dirección de Presupuesto Municipal; Justo Molina Areal, Raul Rava, Graciela Serano, Aldo Bravo, Cristina Camardo, Lalo Juarez, Ana Morcillo y sus respectivas flias., participan con dolor su fallecimiento y ruegan por su descanso eterno.

BANCO, PEDRO RENÉ CPN. (q.e.p.d.) Falleció el 3/5/18|. Justo Molina Areal, María Rosa Pernigotti, sus hijos y nietos, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

BANCO, PEDRO RENÉ CPN. (q.e.p.d.) Falleció el 3/5/18|. María Teresa Barraza de Salido, sus hijos Francisco y Carlos Salido y Carolina D' Arcángelo, sus nietas Sofía y Carolina Salido D' Arcángelo participan con profundo pesar el fallecimiento del padre de Francisco Banco y acompañan a su familia ante tan irreparable pérdida. Elevan oraciones en su memoria.

BANCO, PEDRO RENÉ CPN. (q.e.p.d.) Falleció el 3/5/18|. Cesar Eduardo Manzur y flia., participa con profundo dolor su fallecimiento y acompañan con oraciones a su querida familia. Rogamos oraciones en memoria del querido Pedro.

BANCO, PEDRO RENÉ CPN. (q.e.p.d.) Falleció el 3/5/18|. Gustavo Daniel Panario, su esposa Liliana Everle, sus hijos Nicolás y Agustín participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

BANCO, PEDRO RENÉ CPN. (q.e.p.d.) Falleció el 3/5/18|. "Informáticos 83" participa con profundo dolor el fallecimiento del amigo Pedro, acompañan a Marisa y familia en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

BANCO, PEDRO RENÉ CPN. (q.e.p.d.) Falleció el 3/5/18|. Leila y sus hijos Nelly y Raúl Barbur y familia acompañan con dolor a su familia en este difícil momento.

BANCO, PEDRO RENÉ CPN. (q.e.p.d.) Falleció el 3/5/18|. Silvia Simón y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de su compañero y amigo Pedro. Acompañan a toda su familia en este momento de pesar. Ruegan oraciones en su memoria.

BANCO, PEDRO RENÉ CPN. (q.e.p.d.) Falleció el 3/5/18|. Sus compañeros del área administración M.A.Y M.A. C.P.N. Rosa Tórtola, Víctor Copello, Sara Santillán, Marcial Salcedo, Yedidia Castillo, Silvia Simón, Roxana Hernández, Cecilia Acuña, Gaspar leiva, agostina cabañas, Roberto Yonni, Claudia Cejas, Celeste Alagastin.

BANCO, PEDRO RENÉ CPN. (q.e.p.d.) Falleció el 3/5/18|. Sus compañeros de oficina M.A.Y M.A. Claudia, Celeste, Roberto, Agostina y Gaspar, participan con profundo dolor del fallecimiento de su amigo y elevan oraciones en su memoria

BANCO, PEDRO RENÉ CPN. (q.e.p.d.) Falleció el 3/5/18|. Sus compañeros del área Técnicam.A.Y M.A. Ing. Raúl Gallego, Ing. Salomón Lafi, Ing. Carlos Sánchez, Lic. Ivana Galvan, Ing. Ramiro González, Ing. Darío Coronel, Ing. Carlos Sakran, Ing. Guillermo Rivero, Andrea Husaczuk y Maximiliano Leguizamón.

BANCO, PEDRO RENÉ CPN. (q.e.p.d.) Falleció el 3/5/18|. Sus compañeros del área mesa de entrada M.A.Y M.A. Walter Campos, Roxana Sosa, María José Vidal, Verónica Rojas, Mirian Sánchez, Nadia Luna Mirian Argibay, Ariel Fernandez, Jordan Urquiza, Diego Barraza y Álvaro Moreno.

BANCO, PEDRO RENÉ CPN. (q.e.p.d.) Falleció el 3/5/18|. Sus compañeros del área Jurídicos M.A.Y M.A. Dra. Marcela Gigli, Dra. Belén Amado, Dra. Laura Acuña, María Jose Diaz, Patricia Autalan y Ramón Diaz.

BARRIENTOS, CARLOS PEREGRINO (q.e.p.d.) Falleció el 3/5/18|. Sus hijos Carlos, Francisca, Alejandro, h. pol., nietos, bisnietos y demás familiares part. su fallec. Sus restos serán inhum. a las 9 en el cement. La Piedad, casa de duelo P. L. Gallo 330 sv. Serv. - ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

CORVALÁN, JUAN ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/18|. Su madre Blanca Barrientos, sus hermanas Delia y Juana y sobrinos participan con dolor su fallecimiento Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Luján. CARUSO CÍA DE SEG SA EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

DÍAZ, ILDA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/18|."Tu bella sonrisa,tu forma de ser y la enseñanza que nos dejaste estara siempre presente en nuestros corazones. De parte de tu amada hermana Lita,tu hermano politico Lazaro,tus queridos sobrinos:Julio y Fabricio,y tambien de Lila y Amir,quienes lamentamos tu partida y esperamos que en la gloria del Señor puedas encontrar la paz.

ETCHEVERRY DE SORIA, MARÍA TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 3/5/18|. Sus hijos: Teresita, Julio, María Inés, Marcela, Gabriela, Victoria, Juan y Walter, hijos pol. y nietos y bisnietos, invitan al sepelio hoy a las 9 en el cement. Parque de la Paz. C. de duelo: Pedro L. Gallo 340 ( S.V. ) EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

ETCHEVERRY DE SORIA, MARÍA TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 3/5/18|. Su hija Marcela Susana Soria, participa con profundo dolor su falecimiento y ruega oraciones en su memoria. Sus restos serán sepultados hoy a las 9 en el cementerio Parque de la Paz.

ETCHEVERRY DE SORIA, MARÍA TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 3/5/18|. Su hijo Walter Soria, hija politica Luz Gallo, nieta Maria Gabriela, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria. Sus restos seran sepultados hoy a las 9 en el cementerio Parque de la Paz.

ETCHEVERRY DE SORIA, MARÍA TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 3/5/18|. Su hijo Juan Soria, hija política Maria Cristina Medina, nietos Maria Ines y Pablo, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria. Sus restos serán sepultados hoy a las 9 en el cementerio Parque de la Paz.

ETCHEVERRY DE SORIA, MARÍA TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 3/5/18|. "Señor ya está ante tí recíbela en tu Reino". Su hija Victoria Soria, hijo pol. Gustavo Azar, nietos Martín, Víctor y Josefina Azar, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria. Sus restos serán sepultados hoy a las 9 en el cementerio Parque de la Paz.

ETCHEVERRY DE SORIA, MARÍA TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 3/5/18|. Su hija Gabriela Soria, hijo pol. Raúl García, nietos Emilia y Facundo, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria. Sus restos serán sepultados en el cementerio Parque de la Paz.

ETCHEVERRY DE SORIA, MARÍA TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 3/5/18|. Su hijo Julio Soria, nietos Lucas, Betania y bisnietos participan con profundo ndolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria. Sus restos serán sepultados hoy a las 9 en el cementerio Parque de la Paz.

ETCHEVERRY DE SORIA, MARÍA TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 3/5/18|. Su hija Teresita Soria, hijo pol. Carlos Farreras, nietos Rodolfo, Belén e Isabel y sus respectivas flias., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria. Sus restos serán sepultados hoy a las 9 en el cementerio Parque de la Paz.

ETCHEVERRY DE SORIA, MARÍA TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 3/5/18|. Su hija Maria Inés Soria, hijo pol. Miguel Antonio Neder, nietos Sahira y Miguel Antonio, y Paula Rafaqel y Alicia Neder, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

ETCHEVERRY DE SORIA, MARÍA TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 3/5/18|. Su hija Maria Inés Soria, hijo político Miguel Antonio Neder, sus nietos Miguel Antonio y Sahira con gran tristeza te despedimos rogando al Señor que te reciba en su Reino. Elevamos oraciones por su descanso en paz.

ETCHEVERRY DE SORIA, MARÍA TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 3/5/18|. Su hija Teresita Isabel Soria, hijo politico Carlos Farreras y nietos, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Sus restos seran sepultados hoy a las 9 en el cementerio Parque de la Paz.

ETCHEVERRY DE SORIA, MARÍA TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 3/5/18|. Sus nietos Betania y Lucas Soria Azar, sus bisnietos Julieta y Lucca Zorribas y Liliana Azar Raed, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ETCHEVERRY DE SORIA, MARÍA TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 3/5/18|. Su nieta Maria Isabel Farreras, su esposo Omar Jozami y sus hijos ( nietos de Teresita ) Nicolas y Emilia, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ETCHEVERRY DE SORIA, MARÍA TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 3/5/18|. La comunidad educativa del Instituto San Pedro Nolasco participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre de nuestra querida compañera Marcela Soria. Acompañamos a su familia en este difícil momento y elevamos oraciones en su memoria. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

ETCHEVERRY DE SORIA, MARÍA TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 3/5/18|. El consejo educativo institucional del Instituto San Pedro Nolasco participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre de la querida profesora Marcela Soria. Acompañamos a su familia en este difícil momento y rogamos oraciones en su memoria.

ETCHEVERRY DE SORIA, MARÍA TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 3/5/18|. Erika Keller y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de la querida Marcela Soria. Acompañan a su familia en este momento difícil y elevan oraciones en su memoria. Dale, Señor el descanso eterno.

ETCHEVERRY DE SORIA, MARÍA TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 3/5/18|. Ana Elena Maros y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de Marcela Soria. Acompañan a su familia en este difícil momento y elevan oraciones en su memoria. Señor: recíbela en tus brazos y que brille para ella la luz que no tiene fin.

ETCHEVERRY DE SORIA, MARÍA TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 3/5/18|. Fiad Daniel y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ETCHEVERRY DE SORIA, MARÍA TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 3/5/18|. Fiad Juan y familia participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ETCHEVERRY DE SORIA, MARÍA TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 3/5/18|. Nelly, Pablo y Liz Fiad participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ETCHEVERRY DE SORIA, MARÍA TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 3/5/18|. Los integrantes de la Cámara de Arte "La Bohardilla" acompañan y participan con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. madre de nuestra asociada, Gabriela Soria. Elevan oraciones en su memoria.

ETCHEVERRY DE SORIA, MARÍA TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 3/5/18|. Selma Vittar participa con tristeza el fallecimiento de su amiga de siempre. Acompañando con entrañable cariño y afecto a toda su familia en estos dolorosos momentos. Elevo oraciones en su querida memoria.

ETCHEVERRY DE SORIA, MARÍA TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 3/5/18|. Marcelo Daher, Maribe Aiquel de Daher y sus hijos Marcelo y Alejandra; Constanza, Luciano y Andrea; y Beatriz participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida Tere. Ruegan oraciones en su memoria.

ETCHEVERRY DE SORIA, MARÍA TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 3/5/18|. "Yo soy la resurrección y la vida". Adriana Gómez y Pedro José Franzzini, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

ETCHEVERRY DE SORIA, MARÍA TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 3/5/18|. Julio Walter Neder y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

ETCHEVERRY DE SORIA, MARÍA TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 3/5/18|. "Que en este descanso eterno el Señor te proteja con su mirada". Gabriela Azar, sus hijos Lemi, Lupy, Gabriela, Francisco y Nacho participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

ETCHEVERRY DE SORIA, MARÍA TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 3/5/18|. "Señor dale el descanso eterno y brille para ella la luz que no tiene fin". Siria Daher de Azar, sus hijos Luis, Gustavo, Gabriela y César con sus respectivas flias., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan por su eterno descanso.

ETCHEVERRY DE SORIA, MARÍA TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 3/5/18|. Chachy Acuña, participa su fallecimiento y acompaña a Tere e hijos en su dolor por irreparable perdida.

ETCHEVERRY DE SORIA, MARÍA TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 3/5/18|. Elsa E. Daher y sus hijos Gonzalo, Loretta, Virginia, Jerónimo y Bernice, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ETCHEVERRY DE SORIA, MARÍA TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 3/5/18|. Francisco Zorribas, Elsa Gallo y su hijo José, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

ETCHEVERRY DE SORIA, MARÍA TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 3/5/18|. Paula Rafael de Neder y su hija Alicia Neder, participan el fallecimiento de la querida Tere y acompañan en su dolor a toda su familia. Ruegan oraciones en su memoria.

ETCHEVERRY DE SORIA, MARÍA TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 3/5/18|. "Señor ya esta ante ti, recíbela en tu Reino". Dr, Marcelo Beltrán, Dra. Mónica Tello, sus hijos Marcela, Florencia y Marito, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ETCHEVERRY DE SORIA, MARÍA TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 3/5/18|. "En tu mano encomiendo mi espiritu, tú el Dios leal me liberará". Juan José Masino, Dra. Ana Maria Beltran y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraaciones en su memoria.

ETCHEVERRY DE SORIA, MARÍA TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 3/5/18|. "Bienaventuradoss los que sufren porque ellos verán a Dios". Juan Casaubon, Florinda Lugones, sus hijos Juancito, Cecé, Natalia y Carlitos y sus respectivas flias., participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ETCHEVERRY DE SORIA, MARÍA TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 3/5/18|. "Rogamos al Señor te reciba a su lado en paz y te colme de bendiciones". Graciela Curi de Herrero, sus hijos Daniel y Ramiro con sus respectivas flias., participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ETCHEVERRY DE SORIA, MARÍA TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 3/5/18|. Los compañeros de Newcom Sgo (Voley) Acompañamos con profundo dolor a su hija Teresita. Ruegan oraciones en su memoria.

ETCHEVERRY DE SORIA, MARÍA TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 3/5/18|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". El Area de Pastoral del Inst. San Pedro Nolasco; Contato Martina, Marinaro Gabriela, Palferro Estela, Trejo Luciano, y Montenegro M. Ofelia, participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de nuestra querida compañera y amiga Marcela. Ruegan oraciones en su memoria.

ETCHEVERRY DE SORIA, MARÍA TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 3/5/18|. Yuse Vittar, su esposa Nora e hijos, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos en este momento de dolor. Elevan oraciones en su memoria.

ETCHEVERRY DE SORIA, MARÍA TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 3/5/18|. José Luis Ibáñez y flia., participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ETCHEVERRY DE SORIA, MARÍA TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 3/5/18|. Oro Figueroa, participa con profundo dolor su fallecimiento y ruega oraciones por su eterno descanso.

ETCHEVERRY DE SORIA, MARÍA TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 3/5/18|. Ángela Inés Soria, Matilde Beatriz Soria y sus hijos Eugenia Bonetto y Raúl Fernández y sus hijos e Irene Bonetto participan con gran pesar su fallecimiento. Acompañan a sus hijos, nietos y bisnietos en este doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

ETCHEVERRY DE SORIA, MARÍA TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 3/5/18|. Vivirás en el recuerdo de quienes tuvimos la suerte de disfrutar de tu bondad y la dulzura de tu sonrisa, Dr. Luis Delfín Richetta, Dra. Liliana Salomón y sus hijos, Dr. Luis Alfredo Richetta y Cra. Sofía R. Richetta.

ETCHEVERRY DE SORIA, MARÍA TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 3/5/18|. La comunidad educativa del colegio secundario Pedro Francisco de Uriarte participa con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de la Profesora María Inés Soria de Neder a quien extendemos un abrazo en este momento de dolor. Rogamos pronta resignación a sus seres queridos y elevamos una oración a su memoria.

ETCHEVERRY DE SORIA, MARÍA TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 3/5/18|. Señor Jesús tú eres el pan de vida. El Señor de la Vida. Quiero ir hacia a ti Señor y contemplar tu rostro. La comunidad educativa de la Escuela Nº 1099 Pedro León Gallo, personal directivo, docentes, administrativos, personal de maestranza y alumnos participan de su fallecimiento.

ETCHEVERRY DE SORIA, MARÍA TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 3/5/18|. Tan sublime es el amor de Dios que solo en caso de gran necesidad debe nombrarse y siempre con mucha veneración. El Rotary Club Loreto acompaña en tan doloroso momento a su hija Victoria Sosa y familia. Ruegan oraciones en su memoria.

ETCHEVERRY DE SORIA, MARÍA TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 3/5/18| Enséñale, Señor, tu camino y sus pasos seguirán tu huella con fidelidad, como lo hizo toda su vida. Gustavo Daher, Roxana Curi, sus hijos Reston Omar y Jesús Ibrahim. Participa con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ETCHEVERRY DE SORIA, MARÍA TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 3/5/18| El Señor la recibe en sus brazos y nuestra Madre la Virgen de Loreto la cubra con su manto de amor y misericordia. Jota Jozami, su esposa Dorys y sus hijos Julio y Jalil participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones por el eterno descanso de su alma.

ETCHEVERRY DE SORIA, MARÍA TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 3/5/18|. Luisa Gómez Coronel de Lucatelli, sus hijos Mariana, Martín, Pablo y sus respectivas familias participan el fallecimiento de Teresita y abrazan con cariño y respeto a cada uno de sus hijos y familia.

ETCHEVERRY DE SORIA, MARÍA TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 3/5/18|. María Ramendo, Ricardo Ramendo y familia participan el fallecimiento de la señora Teresita y piden a Dios resignación ante irreparable pérdida.

ETCHEVERRY DE SORIA, MARÍA TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 3/5/18|. Lita Guerrero de Rojas, sus hijos Andrés y Fabiana Escontrela; María Inés y César Rach; María Laura y Hernán Falcione; Eduardo y Amparo Lopez participan con dolor el fallecimiento de su amiga y vecina. Acompañan a sus hijos y demás familiares en su pesar. Ruegan oraciones en su memoria

ETCHEVERRY DE SORIA, MARÍA TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 3/5/18|. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Ramón Elall, sus hijas Silvia y Claudia, sus nietas Rocío y Loretta participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ETCHEVERRY DE SORIA, MARÍA TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 3/5/18| Directivos, gerencia y personal de Tele Imagen Codificada S.A. participan con profundo dolor el fallecimiento delamadrede su colaboradora Elba Victoria Soria de Azar. Ruegan una oración en su memoria.

GARCÍA, GRACIELA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/18|. El personal directivo, docente, de maestranza y comunidad educativa de la escuela N°1013 Ntra. Sra. de la Medalla Milagrosa de Simbol nivel primario e inicial participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre docente Prof. Daiana Herrera. Ruegan oraciones en su memoria.

GARCÍA, GRACIELA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/18|. Vivió y amó sin detener el tiempo... porque el tiempo es solo ensayo de eternidad. Chita de Mattar, José Santiago Mattar, Carlos Dante Mattar y sus respectivas familias participan con profundo dolor del fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

GARCÍA, GRACIELA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/18|. Con la confianza de ser hijos tuyos, encomendamos a este ser querido al lugar del gozo que no tiene fin. Gringa de Mattar y familia participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

GEREZ, RICARDO ARTURO (q.e.p.d.) Fallecio el 2/5/18|. Su hija Carolina Paola Rodríguez, sus nietos Sofia y Santino, acompañan con profundo dolor a la flia. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque de la Paz.

GEREZ, RICARDO ARTURO (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/18|. SOEESIT Comisión Directiva y Delegados del Sindicato Telefónico, participa con profundo dolor el fallecimiento de su compañero y afiliado Ricardo Arturo Gerez. Ruegan oraciones en su memoria.

GEREZ, RICARDO ARTURO (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/18|. Club Telefónicos, participa con profundo dolor el fallecimiento de su compañero y socio Ricardo Arturo Gerez. Ruegan por su eterno descanso.

GEREZ, RICARDO ARTURO (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/18|. Los empleados de los Edificios Independencia 484 y Pablo VI de Telecom. participan con profundo dolor el fallecimiento de su compañero Ricardo Arturo Gerez. Ruegan oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/18|. Sus hermanos Olga, Luis, Roque, Silvio y Natividad; hermanos políticos Rosa, Norma, sobrinos y demás familiares participan su fallecimiento con profundo dolor, ruegan oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/18|. Su hermana Olga Ávila, sus sobrinos Betty de Spies y familia; Marisa de Ochionero y flia.; Gustavo y flia. participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

GONZALEZ, RAMÓN ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 3/5/18|. Sus hijos Ramón, Marcelo, Valeria, Guillermo, José, hijos políticos, nietos y bisnietos y demás familiares sus restos serán inhumados hoy 11 horas cementerio La Piedad Cob. obra Social Municipal. SERV REALIZADO POR COCHERIA NORTE LA PLATA 162 TEL 4219787.

SAAD DE GAUNA, BLANCA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/18|. Sus hijos: Gustavo, Carlos, Liliana y Magalí Gauna y nietos part. con dolor su fallec. y sus restos fueron inhumados en el cement. Parque de la Paz. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

SAAD DE GAUNA, BLANCA ROSA q.e.p.d.) Falleció el 2/5/18|. Su hijo Carlos, hija política Blanca, nietas Fernanda, Lourdes. Georgina y sus respectivas flias. participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SAAD DE GAUNA, BLANCA ROSA q.e.p.d.) Falleció el 2/5/18|. Su hermana Goldy, sus hijas Cecilia y Eugenia, hijo político Lito Gay, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria rogando por su eterno descanso.

SAAD DE GAUNA, BLANCA ROSA q.e.p.d.) Falleció el 2/5/18|. Querida abuela vivirás eternamente en nuestros corazones. Sus nietos Carlos, Augusto y Valentina, bisnietos Zoe, Lola, Maria Clara, León, Adolfo, Agusto, Antonio y Valentino. participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SAAD DE GAUNA, BLANCA ROSA q.e.p.d.) Falleció el 2/5/18|. Su nieta Valentina, nieto político José Davidsson y bisnietas Zoe y Lola participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

SAAD DE GAUNA, BLANCA ROSA q.e.p.d.) Falleció el 2/5/18|. Su nieto Augusto y bisnietos León, Augusto y Valentino, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan por su eterno descanso.

SAAD DE GAUNA, BLANCA ROSA q.e.p.d.) Falleció el 2/5/18|. Abuela Chocha vivirás siempre en nuestros corazones. Su nieto Carlos, nieta política Luciana y bisnietos Maria Clara, Adolfo y Antonio, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SAAD DE GAUNA, BLANCA ROSA q.e.p.d.) Falleció el 2/5/18|. "Rogamos al Señor te reciba a su lado en paz y te colme de bendiciones". Su sobrino Gustavo Saad y Valeria Ochi, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SAAD DE GAUNA, BLANCA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/18|. Sus sobrinos Marta Delia Gauna, Gustavo Adolfo Sosa y sus hijos Tomás y Valentín Sosa Gauna, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan por su eterno descanso.

SAAD DE GAUNA, BLANCA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/18|. Sus sobrinos María Alejandra Gauna, Fernando Altamiranda y sus hijos Martiniano, Candela y Juliana Altamiranda Gauna participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan por la paz de su alma.

SAAD DE GAUNA, BLANCA ROSA (q.e.p.d.) Fallecio el 2/5/18|. Su sobrina Alicia Gauna, sobrino pol. Chiqui Garay, sus hijos Alejandra Garay, Leonardo Garay, Lidia de Pablo, nietos Berenice e Ignacio Garay, participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SAAD DE GAUNA, BLANCA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/18|. José F. Guzmán Olivera, Mercedes Achával, Francisco, Javier, Juan Felipe, Georgina y Justina participan con dolor el fallecimiento de la querida abuela Chochita. Ruegan oraciones en su memoria.

SAAD DE GAUNA, BLANCA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/18|. César A. Jiménez e hijos, Juan R. Jiménez, María de los A. Jiménez y sus respectivas familias y Nora Rafael de Jiménez despiden con dolor a la querida Chochita. Ruegan por su paz eterna y acompañan con cariño a sus hijos y familias.

SAAD DE GAUNA, BLANCA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/18|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Mariana Chemes Taboada, sus hijos León y Augusto Gauna participan con profundo dolor su fallecimiento, pidiendo a Dios por su alma.

SAAD DE GAUNA, BLANCA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/18|. Antenor R. Ferreyra, Sara J. Achával, Antenor (h) y Milagros participan con dolor su fallecimiento.

SAAD DE GAUNA, BLANCA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/18|. Walter Medina Salomón participa con profundo pesar. Se ruega una oración en su memoria.

SAAD DE GAUNA, BLANCA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/18|. Instituto de Capacitación para la Joven: rectora, secretaria, personal administrativo y docentes lamentan el fallecimiento de Chocha, querida amiga y ex docente de esta institución. Acompañamos a sus familiares en este difícil momento, rogando una oración para su descanso eterno.

SAAD DE GAUNA, BLANCA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/18|. Estela Rodríguez e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SAAD DE GAUNA, BLANCA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/18|. María Cristina Llugdar, sus hijos Ezequiel, Ignacio, Martina y su madre Alcira de Llugdar, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones para el descanso de la querida Chocha.

SAAD DE GAUNA, BLANCA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/18|. Alicia Leoni de Paradelo, Edith Romay de Pilán, Anita de Andersen y Nené de Cuadros, despedimos a la querida vecina y amiga y expresamos nuestro pésame a toda su flia. a la vez que ofrecemos oraciones por su eterno descanso.

SAAD DE GAUNA, BLANCA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/18|. Su cuñada Sara Virginia García de Gauna, sus hijos Patricia, Marcelo, Marta y Alejandra con sus respectivas flias., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SAAD DE GAUNA, BLANCA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/18|. Maria Florencia Sottini, Sebastián Demasi y sus hijas Josefina María y María Emilia Demasi participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestra querida tía Chocha. Ruegan oraciones en su memoria.

SAAD DE GAUNA, BLANCA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/18|. Eduardo Arce y flia., participan con dolor el fallecimiento de la madre de su querido amigo Gustavo Gauna.

SAAD DE GAUNA, BLANCA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/18|. Perla Figueroa, acompaña con profundo dolor a su amiga Goldy, hijos y demás familiares en este dificil momento. Ruega oraciones en memoria de Chochita.

SAAD DE GAUNA, BLANCA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/18|. Dr. Rolando Filippa, sus hijos y nietos participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SAAD DE GAUNA, BLANCA ROSA (q.e.p.d.) Fallecio el 2/5/18|. Dr. Elías Guillermo Murad, participa su falecimiento y ruega oraciones en su memoria.

SAAD DE GAUNA, BLANCA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/18|. Marcelo Caro y flia., participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su amigo Chinga Gauna.

SAAD DE GAUNA, BLANCA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/18|. Ricardo Chory y su hija Rosario, participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su amigo Chinga Gauna.

SAAD DE GAUNA, BLANCA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/18|. Antonio Medez, José Medez y flia., acompañan a sus hijos y nietoss con afecto en este triste momento. Rogamos oraciones en su memoria.

SAAD DE GAUNA, BLANCA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/18|. Gabriela Díaz, Fátima Trejo e Iván Trejo, participan con profundo dolor su fallecimieneto y ruegan oraciones en su memoria.

SAAD DE GAUNA, BLANCA ROSA (q.e.p.d.) Fallecio el 2/5/18|. Pedro Ignacio Lines, sus hijos Pedro Ignacio, Maria Sol, Jimena Maria e Ignacio Agustín Lines, acompañan a su flia. en su dolor y ruegan oraciones en su memoria.

SAAD DE GAUNA, BLANCA ROSA (q.e.p.d.) Fallecio el 2/5/18|. Carlos Alberto Hazam, participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su amigo y compañero Chinga Gauna. Eleva oraciones en su memoria.

SAAD DE GAUNA, BLANCA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/18|. Alejandro Cáceres, María A. Lines y flia. participan con dolor en el fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

SAAD DE GAUNA, BLANCA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/18|. Justo Molina Areal, Maria Rosa Pernigotti, sus hijos y nietos, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SAAD DE GAUNA, BLANCA ROSA (q.e.p.d.) Fallecio el 2/5/18|. Nené, Carmen y María Cristina Agüero Echegaray y sus respectivas familias participan con dolor el fallecimiento de su tía Chocha. Ruegan oraciones en su memoria.

SAAD DE GAUNA, BLANCA ROSA (q.e.p.d.) Fallecio el 2/5/18|. Chichi y Beatriz Agüero Añes y familia lamentan el fallecimiento de su tía Chocha. Ruegan oraciones en su memoria.

SAAD DE GAUNA, BLANCA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/18|. Despedimos con mucho afecto a nuestra querida vecina Chocha y acompañamos con dolor a Maga, Lili, Guada y a toda la familia; Pimpi, Chachi, Sebastián, Belén y Constanza.

SAAD DE GAUNA, BLANCA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/18|. Empleados de la Secretaría Electoral Nacional participan con profundo dolor el fallecimiento de la ex compañera Blanca Rosa "Chocha" Saad de Gauna, rogando una oración en su memoria.

SAAD DE GAUNA, BLANCA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/18|. Ana María Figueroa de Mosca, sus hijas Eulalia Irene y Ana Verónica Mosca; sus nietos Gregorio, José, Valentina, María Angélica, Valentina, Francisco y Chicho y respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

SAAD DE GAUNA, BLANCA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/18|. Eulalia Irene Mosca; sus hijos Gregorio, José, Valentina, María Angélica y respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

SÁNCHEZ, JULIA DAMIANA (q.e.p.d.) Falleció el 3/5/18|. Sus familiares con profundo dolor despedimos los restos de doña Julia que son velados en Pje. 421 Nº 1228 Bº J. Ibarra y serán inhumados en el cemet. La Piedad a las 11 hs. Ceremonial, Exequias y Tanatopraxia realizado por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

SÁNCHEZ, YOLANDA BENIGNA (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/18|. Esto no es una despedida... seguirás acompañándonos en cada momento de nuestras vidas. Su hermana Ramonita Sánchez de Caumo, su amiga Rosa Quiroga, su fiel servidora Norita Frías y Paulina Argüello participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SÁNCHEZ, YOLANDA BENIGNA (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/18|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Su hermana Emma Sánchez de Sosa, sus hijos Mary Sosa de Córdoba y Carlos Américo Sosa; sus nietos Carolina Córdoba y Juan pablo Córdoba participan s fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SÁNCHEZ, YOLANDA BENIGNA (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/18|. Por la humildad que caracterizo tu vida terrenal, Dios premiará tu alma con felicidad eterna. Su hermano Nicolás Sánchez, sus hijos Lic. Alejandro Sánchez y Dr. Silvana Sánchez participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SÁNCHEZ, YOLANDA BENIGNA (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/18|. "Señor, ya está ante tus puertas, permítele el ingreso al Reino de los Bienaventurados". Su hermano Clemente Sánchez, su esposa Honoria Rizolo, sus hijos Fanny Sánchez y Negrita Sánchez y sus flias. Ruegan oraciones en su memoria.

SÁNCHEZ, YOLANDA BENIGNA (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/18|. Sus sobrinos: Jorge A. Sánchez, Silvia Gerez, Sara Sánchez, Alejandra Sánchez, Jorge A. Sánchez, Antonio Sánchez, Herrera Gustavo y Constantino Herrera Sánchez participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria

SÁNCHEZ, YOLANDA BENIGNA (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/18|. Roberto Ledesma y flia. participan con mucho dolor su fallecimiento y acompañan a la flia en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria

SÁNCHEZ, YOLANDA BENIGNA (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/18|. Hugo Franck, sus hijos Marcelo, Ana María e Inés, y sus respectivas familias hacen saber el fallecimiento de su vecina y amiga y que sus restos serán inhumados en la ciudad de Santiago del Estero. Ruegan una oración en su memoria. Frías.

SÁNCHEZ, YOLANDA BENIGNA (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/18|. Llevaste una vida plena al servicio de la comunidad parroquial. La Academia Parroquial Beata Annunciata Cocchetti participa con profundo dolor su fallecimiento, de quien fuera una de sus fundadoras. Elevan oraciones en su memoria y piden consuelo para su flia.

SÁNCHEZ, YOLANDA BENIGNA (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/18|. Emilio Fernández y flia., participan con dolor su fallecimiento.

SÁNCHEZ, YOLANDA BENIGNA (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/18|. "Recíbela Señor en tu Reino". Sus amigas de Nueva Francia, Departamento Silípica: Monona Coronel de Navarrete, Marta Coronel y Fernanda coronel y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

AYUNTA, EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 1/11/17|. Su esposa Irma Alicia, sus hijos Veronica, Macarena, Magdalena y su hijo politico Javier J. Jorge y su amada nieta Anita, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20,30 en la Catedral Basilica para rogar por su eterno descanso.

BULACIO, OSCAR SERGIO (Cepi) (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/14|. Hoy cumples cuatro años de tu inesperada partida al Reino de los Cielos. Se siente tu ausencia, para mi no pasa el tiempo, siempre siento que me llamas Mami, te amo hijo. A veces creo que te veo, es un dolor tan grande. Que no lo puedo superar. Vivirás eternamente en mi corazón. Su mamá invita a la misa hoy a las 20.30 en la Pquia. Santo Cristo, Bº Mosconi. Rogando una oración en su memoria.

BULACIO, OSCAR SERGIO (Cepi) (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/14|. Puedes llorar, porque se ha ido o puedes sonreír porque ha vivido. Puedes cerrar los ojos y rezar para que vuelva o puedes abrir y ver todo lo que ha dejado. Tu corazón puede estar vacio porque no lo ves. o puede estar lleno de amor que compartiste. Puedes llorar, cerrar tu mente, sentir el vacio y dar la espalda o puedes hacer lo que a Él le gustaría sonreír, abrir los ojos amar y seguir. Es lo que durante cuatros años hemos intentado hacer amarte, recordarte y seguir. Tu esposa Magui, tus hijos Alé, Matías, Nacho y Narela, y nietos invitan a la misa a realizarse hoy a las 20 hs en la parroquia Santo Cristo al cumplirse 4 años de su fallecimiento. Se ruega una oración a su memoria.

FERNÁNDEZ FLORES, ELIZABETH EUGENIA (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/16|. Querida hija, hoy hace 2 años que te fuiste, dejándonos con el asombro y el dolor de no poder creer ni aceptar que ya no estás con nosotros. Todos los días de mi vida me pregunto porqué, porqué se me fueron dos hijos y no encuentro respuesta, vos que eras mi sostén, mi compañía de tantos días alegres y felices y también tristes, pero estabas ahí con tu fuerza y empuje y también tu hermano con sus anhelos de recorrer el mundo y tu papi que cruzó la inmensidad de los mares para quedar en estas tierras. Dios mío, hoy ya no están con nosotros, los extraño, los extraño en todos los momentos de mi vida y solo me consuelo pensando que los tres están juntos caminando por esos senderos de luz, paz y de vida. Dice San Agustín si me amas, no llores, si pudieras oír en cántico de los ángeles y verme en medio de ellos, no llores si me amas. Ruego y pido para ustedes la luz que no tiene fin. La familia invita la misa que en su recuerdo se oficiará hoy en la iglesia Catedral a las 20 hs.

CARDOSO, SATURNO L. (ATO) (CAPITÁN DE CORBETA. ING. NAVAL) (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/18|. Su hermana Lic. Leyenda Cardoso de Barrera, agradece las expresiones de condolencias recibidas por el fallecimiento de su hermano Saturno L. Cardoso "Ato", que adolescente dejó este suelo para abrazar su vocación, pero que la nostalgia lo traía, hasta que no pudo hacerlo. Gracias por las oraciones dedicadas.

ARCE DE GÓMEZ, ELVIRA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/16|. Mami, un día como hoy nos dejaste, para volar a la Casa de Dios, el mejor lugar que existe, sin tristeza, sin dolor, solo paz y felicidad. Un vacío en nuestros corazones, tristeza en nuestros ojos, sin sonrisas que no volverán, solo nos queda tu gran valor de madre, esposa y abuela. Los días son tristes sin tu presencia, el recuerdo nos fortalece en tu ausencia. Hoy al conmemorarse 1 año y seis meses de su fallecimiento de tu partida a la Casa Celestial, junto a Dios, rogamos oraciones en tu memoria. Su esposo, sus hijos, nietos e hijos políticos invitamos a la misa hoy a las 19.30 en la Pquia. Ntra. Sra. del Pilar, Bº Autonomía.

----------------------------------------

----------------------------------------

RICHARD, NELSON OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/18|. Mariana Falcone e hijos, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus familiares en este duro trance.

RICHARD, NELSON OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/18|. Dr. Tomás Falcone y Sra. participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan en estos momentos difíciles a toda la familia. Ruegan oraciones en su memoria.

RICHARD, NELSON OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/18|. Te vamos a extrañar mucho. Teresita Gerez Zanoni, tus hijos: Nelson y Remedios, tus nietos Benjamin, Jeremias y Ameli Richard; Angel y Mariana y flia; Claudia y flia y Luli participan con profundo dolor su fallecomiento. sus restos fueron inhumados en el Jardin del Sol. Novenario de misas en la iglesia Sgo Apóstol a las 20 hs

RICHARD, NELSON OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/18|. Marta Gerez Zanoni junto a sus hijos: Jose Escobar y Milagros Barcia, Agustin Barcia y Yesica Lopez y Martin Fourcanz y Maria Constanza Barcia y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento . Sus restos fueron inhumados en el Jardin del Sol. novenario de misa en la iglesia Sgo Apóstol a las 20 hs

RICHARD, NELSON OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/18|. Los primos hermanos de Tuky, acompañan en el dolor; Luis Zanoni (a), Marta Cuadro (a) y flia., Ernestro Zanoni y Ana M. Bobba y flia., Ricardo Brandán y María Cristina Zanoni., Carlos Marciotte (a) y Maria del Carrmen Zanoni (a) y flia., ruegan oraciones.

VALS, ROQUE EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/18|. Su prima Nélida Mercedes Marucci y demás familiares participan con profundo dolor su partida al Reino del Señor y elevan una oración en su querida memoria.

VALS, ROQUE EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/18|. Supervisores escolares jubiladas, compañeras de su esposa Silvia Menéndez de Vals participan y acompañan a la familia en este duro trance. Rogamos oraciones en su memoria.

VALS, ROQUE EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/18|. Sus amigos Pila y Kuky Santillán, participan su partida al Reino de Dios y ruegan una oración en su memoria. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardin del Sol.

VALS, ROQUE EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/18|. Su cuñada Silvia M. de Vals, sus sobrinos Fabián y Alfredo Vals y Nelly Martinez, despiden con tristeza al querido Lalo. Participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

VALS, ROQUE EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/18|. Compañeros, ex-supervisores escolares, de su esposa Silvia Menéndez de Vals, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

VALS, ROQUE EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/18|. Lalo te fuiste pero en la memoria de tus amigos quedará para siempre tu persona, porque la bondad, amabilidad y simpleza de espíritu que caracterizo tus actos; fueron factores preponderante en el modo de vida que adoptaste, lo que habla claramente de tu hombría de bien. Que Dios guarde tu alma en la paz de su Reino. Compañeros de egreso en la especialidad mecánica promoción año 1956 de la esc. Industrial de la Banda. Ing. Reynaldo Villalba, Julio César Ponce, Jorge Mendieta, Oscar Cortez, Juan Díaz, Leopoldo Acuña, Carlos Destéfani, René Heredia, Domingo Lami y demás egresados de la promoción. Se ruega una plegaria por su alma.

VARGAS, JUAN GABRIEL (q.e.p.d.) Falleció el 27/4/18|. Norma, sus hijos Antonio Llebeili, Carlos Llebeili y sus respectivas familia; Yesmín Llebeili, hijas de Riki Llebeili, acompañan con mucho dolor a su madre Rosita, a sus hermanos, a su esposa, hijos, a Inés y Eduardo. Rogamos oraciones en su memoria.

VARGAS, JUAN GABRIEL (q.e.p.d.) Falleció el 27/4/18|. La comunidad educativa del Santiago del Estero English High School, comunica con dolor el fallecimiento del hermano de la profesora Silvina Vargas. Ruegan oraciones en su memoria.

ABOSLAIMAN, ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/18|. Sus hijos Ricardo, Ernesto, Jacky y sus respectivas familias invitan a la misa que se oficiaran hoy a las 20 hs en la parroquia Cristo Rey, al cumplirse 9 días de su fallecimiento.

CASTILLO, JUAN JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/18|. Su esposa, hijos, hijos políticos, nietos, bisnietos y demás familiares invitan a la misa que se oficiará en el dia de hoy a las 20 hs en la iglesia Cristo Rey, al cumplirse nueve días de su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

VIZGARRA, BLANCA AMÉRICA (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/17|. Mamita querida, hoy hace un año de tu partida al Reino Celestial. Duele tu ausencia, pero estás y estarás siempre en mi corazón y mis recuerdos, descansa en paz mamá. Que Dios te dé el descanso eterno y la Virgen Santa te cubra con su manto. Su hija Claudia invita a la misa a realizarse hoy a las 20 en la Pquia. Santiago Apóstol.

----------------------------------------

----------------------------------------

RODRÍGUEZ, ROLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 30/4/18|. La familia de Giselle Juárez acompaña en este momento de dolor a toda su familia. Ruegan oraciones en su memoria.

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

OVEJERO DE ORONÁ, LUISA ALEJANDRA (Lucy) (q.e.p.d.) Falleció el 3/02/18|. Tu espíritu vive entre nosotros y mantiene unida a la familia que formaste. Su esposo Juan Carlos Oroná; sus hijos: Carlos, Alejandro, Mario y Sebastián y sus respectivas familias; su hermano Kuky y su hermana política Teté y flia invitan al responso que se oficiará el sábado 05/05 a las 9 hs en el cementerio San Gabriel de Villa La Punta con motivo del traslado de sus restos y recordar el tercer mes de su partida al reino celestial. Choya.